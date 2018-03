Viele Hände, schnelles Ende Ein Video von Görlitzern zeigt das Weinbergareal an der Neiße, wie es früher war – und wie es heute aussieht. Das hat Wirkung. Sonnabend ist Putzaktion.

Sind gut vorbereitet: Peter Stahn vom Bürgerrat Innenstadt-Ost, Daniel Breutmann und Juliane Brandt vom Bürgerrat Südstadt und Daniel Schölzel von der Oldtimer Parkeisenbahn machen auf jeden Fall mit bei der Saubermach-Aktion. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Das muss ganz schön aufwendig gewesen sein. Zig kleine Lichter in Marmeladengläsern stehen auf einer der Treppen, die vom Görlitzer Neißeufer nach oben zum Weinberg-Areal führen. 95 Stufen hat diese Treppe, die vom einstigen Gondelhafen hinauf Richtung Blockhausstraße reicht. Jede Stufe hat zwei leuchtende Marmeladengläser bekommen, eins links, eins rechts, so rahmen die Lichter den Aufgang im Dunkeln ein. Die erleuchtete Treppe in der Nacht ist eine Szene in einem kleinen Film, der auf der Video-Plattform Youtube zu finden ist. In dem Video wird das Areal am Weinberg vorgestellt. Genau genommen, geht es um das dortige Wegenetz. Eines, das um 1900 höchst beliebt gewesen sei bei Spaziergängern, heute aber zunehmend verwildert. „Wie bekommen wir in einer Garten- und Parkstadt solch ein Areal wieder fit?“, fragen die Video-Macher in dem kleinen Film.

Die Görlitzer, die das Video gedreht haben, wollen lieber im Hintergrund bleiben, öffentlich mögen sie sich nicht äußern zu ihrer Aktion. Wirkung hat die aber trotzdem. Beim Bürgerrat Südstadt, dem Bürgerrat Innenstadt-Ost, bei den Mitgliedern der Parkeisenbahn, bei der Landskron Brauerei. Sie rufen zu einer Putzaktion auf. Am morgigen Sonnabend, 8 Uhr geht es los. Das Gebiet für die Aktion: der Hang hinter der Oldtimer Parkeisenbahn, hinab zur Neiße. „Wir haben uns elf Routen überlegt, die wir herrichten wollen“, erzählt Juliane Brandt vom Bürgerrat Südstadt. Um das zu schaffen, werden viele Helfer gebraucht. „Einige haben auch schon Unterstützung zugesagt“, erzählt Daniel Breutmann, ebenfalls vom Bürgerrat Südstadt. Naturschützer von BUND wollen dabei sein, genauso wie Mitglieder eines Karatevereins. „Als Lohn winken Bratwurst und Getränke“, sagt Breutmann. Für Letzteres sorgt die Landskron Brauerei. Die hat für ihre Mitarbeiter Aushänge aufgehängt, die über die Aktion informieren und zum Mitmachen aufrufen. „Die Brauerei liegt ja direkt am Weinberggebiet“, sagt Breutmann. Genauso die Oldtimer Parkeisenbahn. Deren Vereinsmitglieder sind in solchen Saubermach-Aktionen schon routiniert, schließlich bringen sie jedes Jahr zum Saisonauftakt ihr eigenes Aral wieder auf Vordermann. Der Parkeisenbahn-Verein stellt auch die Arbeitsutensilien und Werkzeuge. Jeder, der hat und will, kann aber auch eigene Schaufeln, Besen, Rechen oder Astscheren mitbringen.

In dem Video auf Youtube wird das Areal am Weinberg mit seinen vielen Wegen, Treppen und Aussichtspunkten als ein Lost Place, also als ein verlorener Ort bezeichnet. Ganz so ist es nicht. Die Görlitzer kennen das Neißeufer, das sich zwischen Obermühle und Weinberghaus erstreckt. „Es sind auch heute noch viele Spaziergänger und Jogger hier unterwegs“, sagt Daniel Breutmann. „Aber es ist schon so, dass viele Wege zuwachsen und lange nicht mehr gepflegt wurden.“ Er hat eine Karte aus dem Grünflächenamt der Stadt, die das Wegenetz um 1900 zeigt. „Einige dieser Wege kennt man heute wirklich nicht mehr, sie sind zugewachsen.“ Auch das Weinberghaus verfällt zunehmend, der Aussichtsturm daneben sei auch nicht mehr, was er mal war.

Das Youtube-Video ist nicht die einzige Aktion der vergangenen Wochen fürs Weinbergareal. Vor einigen Tagen wurden dort historische Bilder aufgehängt. 30 Bildtafeln sind es. Und auch das Video zeigt Eindrücke aus der Vergangenheit, alte Fotos und Stiche: von Ruderbooten und Kähnen auf dem Fluss, von Männern in Gehröcken und Frauen in langen Kleidern und Hut, die auf einer der Treppen den weiten Blick genießen. Ein Foto von der Neißeinsel – voller kaffeetrinkender und tanzender Menschen ist dabei. Dass es nach einer einmaligen Putzaktion nicht wieder sein wird wie einst, ist den Akteuren klar. „Aber wir wollen das Bewusstsein auf dieses Areal lenken“, so Breutmann. Auch die Stadt unterstützt die Aktion, zwar nicht finanziell, dafür aber mit praktischer Hilfe. Der Betriebshof kümmert sich um die Entsorgung all dessen, was die Helfer am Sonnabend von den Wegen und Treppen am Weinberg wegräumen. Doch es gibt ein Risiko: Daniel Breutmann schaut derzeit dauernd auf die Wettervorhersagen für den Sonnabend. „Die Aktion findet auf jeden Fall statt“, sagt er. Sollte das Wetter aber so schlecht sein, dass nur wenige Helfer den Weg zum Weinberg finden, dann wird es einen zweiten Putztermin geben, am 24. März.

Stadtteilputz 2018 am Wegenetz am Weinberg, 10. März, ab 8 Uhr, Treffpunkt und Arbeitsmaterial bei der Parkeisenbahn

