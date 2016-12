Viele Gründe zum Jubeln Der Großenhainer FV beendet die Landesklasse-Hinrunde ungeschlagen. Hartmannsdorf wird 5:0 nach Hause geschickt.

Max Kirsche tanzt in dieser Szene die Hartmannsdorfer Abwehr aus und trifft zum 3:0 für Herbstmeister GFV 90. Der bleibt in der Hinrunde ungeschlagen. Mit 46:12 Toren wurde dabei auch ein respektables Trefferverhältnis eingefahren. Keine Frage: So sind die Großenhainer absoluter Favorit auf den Staffelsieg. © Matthias Kost

Nein, der Blick auf die Tabelle nach der Hinrunde der Landesklasse Staffel mitte täuscht nicht und ist auch nicht verfälscht: Der Großenhainer FV liegt nach 14 Spielen ungeschlagen und mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze. Der Staffel-Krösus sicherte sich am Sonnabend mit dem 5:0 gegen den SV Hartmannsdorf gleich noch zwei weitere „kleine“ Trophäen: 46 erzielte Tore hat außer den Röderstädtern kein anderes Team auf dem Konto. Und zwölf Gegentore sind der aktuelle Minimalwert der Staffel.

Auch im letzten Spiel der Hinrunde ließ der GFV nichts anbrennen und entledigte sich der Aufgabe gegen den sehr unbequemen Aufsteiger aus Hartmannsdorf in souveräner Manier. Immerhin hielt das Bollwerk der Gäste bis zur 19. Spielminute. Dann schlugen die Großenhainer das erste Mal zu. Nach einem Eckball von Kapitän Schwitzky fällt das Leder Martin Brunzel vor die Füße. Sein Knallbonbon aus 22 Metern Torentfernung kann der Hartmannsdorfer Keeper Eric Scheel nur nach vor abklatschen. Witschel staubt ab – das 1:0. Vier Minuten später: Witschels Antritt löst die gesamte Hintermannschaft der Gäste auf, sein genau nach getimter Pass findet Brunzel freistehend – 2:0. Nun musste man doch ein wenig bangen um den Aufsteiger, zumal Max Kirsche in der 35. Minute noch einen drauflegt, als er gleich mehrere Hartmannsdorfer Abwehrspieler vernascht und gekonnt abschließt.

Erstmals in der 38. Spielminute schafften es die Gäste vors Tor von Mirko Rossmüller. Die daraus entstandene Ecke war aber so harmlos, dass man sie eigentlich auch vernachlässigen könnte. Anders der GFV. Fast mit jeder Tempoverschärfung der Hausherren fielen die Gäste in hilflose Abwehraktionen. Man hätte bei mehr Konzentration vorm Gehäuse von Scheel bis zum Halbzeitpfiff das Resultat noch klarer gestalten können. Silvio Schwitzkys „Riese“ in Minute 38, aber auch die Möglichkeiten von Kirsche, Witschel und Brunzel blieben jedoch auf dem Kunstrasen des Großenhainer Husarenparks liegen.

Interimstrainer Alex Gleis stellte zur Halbzeit sein Team noch mal leicht um. Für Max Meißner kam Damian Haschke der sich sofort nahtlos ins Team einfügte. So richtig kam aber die Angriffsmaschinerie der Großenhainer nicht mehr ins Laufen. Zu viel Leerlauf, wenig Bewegung und Ballverluste im Spielaufbau – dies war man so lange nicht mehr gewohnt. Alex Gleis musste dies so richtig auch nicht mehr gefallen. Zwar hatten die Einheimischen den einen oder anderen Aufreger zu verzeichnen. So verpasste Witschel die Eingabe von Haschke (60.) nur um Haaresbreite, eine Minute später kratzten die Gäste einen Ball nach Solo von Brunzel gerade noch von der Torlinie. Aber die Gäste hielten nun doch mehr dagegen und wollten zumindest den Ehrentreffer.

Na, und dann kam er doch noch. Nach langwieriger Verletzung wechselte Alex Gleis Routinier Thomas Löffler ein, und der war sofort im Spiel wie in alten Zeiten. Seine erste Möglichkeit im Spiel, nach Freistoß von Lotzmann,. ging zwar noch knapp über den Kasten des Aufsteigers (75.). Aber wenige Minuten später hat Löffler das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Ein fast von der Eckfahne in den Strafraum von Eric Scheel geschlagener Ball wird vom Torhüter unterschätzt, so dass sich der Ball hinter seinem Körper ins Netz zum 4:0 senkt (78.). Was für ein Einstand!

Danach schlich sich kurzzeitig Bruder Leichtsinn in die GFV-Hintermannschaft um Matthias Walther ein. Erst scheiterte der durchgebrochene Mirzet Botonjic kläglich (81.), danach traf Kapitän Christopher Götze aus einem Meter Torentfernung die Kiste mit dem Kopf von Rossmüller nicht.

Die Hausherren machen es aber dann doch noch einmal besser. Fast mit dem Schlusspfiff bedient Witschel seinen Kapitän Schwitzky, der zum 5:0 einköpft. Das Ende einer Hinrunde, die für den Großenhainer FV kaum besser hätte laufen können.

