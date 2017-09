Viele Gäste beim Blasmusikfest Am Wochenende finden in und um Bautzen 30 Konzerte mit 800 Mitwirkenden statt. Darunter ist ein besonderes Orchester.

Das Jugendblasorchester Bautzen - hier bei seinem Auftritt beim Bautzner Frühling 2017- eröffnet das Blasmusikfest am Freitag mit einem Konzert in der Maria-und-Martha-Kirche. © Robert Michalk

Daniela Samuel ist schon ganz aufgeregt. Vor der zweiten Vorsitzenden des Förderkreises des Jugendblasorchesters Bautzen liegt ein besonderes Wochenende, auf das sie und ihre Mitstreiter monatelang hingearbeitet haben. Beim dreizehnten Blasmusikfest werden in Bautzen sowie in Radibor, Obergurig und Weißenberg rund 800 Musikanten für Stimmung sorgen. Neben den Gastgebern treten Orchester und Gruppen aus Deutschland, Litauen, Tschechien, Polen und Ungarn auf.

Auf ein Orchester freut sich Daniela Samuel besonders: Es ist den Organisatoren erstmals gelungen, das Orchester der Burgwache und der Polizei der Tschechischen Republik zu verpflichten. Dieses große Blasorchester repräsentiert seit nunmehr 70 Jahren die tschechische Musikkultur im In- und Ausland auf hoher professioneller Ebene. Zu den Verpflichtungen des Polizeiorchesters gehört es unter anderem, alle Staatszeremonien auf der Prager Burg, dem Hradschin, musikalisch zu begleiten.

2015 trat das tschechische Polizeiorchester sogar bei einer Audienz im Vatikan vor Papst Franziskus auf. Das Konzert des tschechischen Polizeiorchesters mit seinem breitgefächerten Repertoire ist das einzige, für das beim Blasmusikfest Eintritt erhoben wird. Es findet am Sonnabend ab 19.30 Uhr in der Schützenplatzhalle statt. Der Eintritt für das Gala-Konzert kostet acht Euro. „Dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren können die Bautzener und ihre Gäste alle anderen Konzerte kostenfrei miterleben“, sagt Daniela Samuel.

Zahlreiche Auftrittsorte

Das Blasmusikfest wird am Freitag um 19 Uhr mit einem Konzert der Gastgeber, des Jugendblasorchesters (JBO) Bautzen in der Maria-und-Martha-Kirche eröffnet. Bereichert wird der Auftritt des JBO durch Gäste wie die Bläsergruppe Friday Brass und die Solisten Jens-Uwe Mürner (Tenor) und Tim Wendler (Trompete). Am Sonnabend werden Posaunenchöre aus dem gesamten Landkreis die Bautzener Türme entern und von 9.30 bis 10.15 Uhr ihre Instrumente von hoch oben erklingen lassen. Geblasen wird auf dem Reichenturm, der Alten Wasserkunst, dem Rathausturm, dem Matthiasturm und dem Lauenturm. Auf dem Kornmarkt und auf dem Hauptmarkt haben am Sonnabend und am Sonntag den ganzen Tag über die Orchester aus Deutschland und den Nachbarländern ihre Auftritte. Ein weiterer Höhepunkt am Sonnabend ist der Festumzug der Teilnehmer, der gegen 18 Uhr vom Kornmarkt zum Hauptmarkt führt.

Freuen dürfen sich die Einwohner von Radibor, Obergurig und Weißenberg, die am Sonntag ihre musikalischen Gäste empfangen. Von 11 bis 14 Uhr musiziert in Radibor am Sportplatz ein Orchester aus dem ungarischen Szekszard, in der Mehrzweckhalle Obergurig ein Orchester aus dem polnischen Dobrzen Wielki und im Weißenberger Kleingartenverein Abendsonne das Jugendblasorchester Grimmen.

Das Jugendblasorchester Sebnitz, das am Sonnabend und am Sonntag auf dem Kornmarkt auftreten wollte, musste den Auftritt am Sonntag leider absagen. Dafür springt das Bautzener Jugendblasorchester ein. Zu dessen Gunsten findet auch das abschließende Benefizkonzert statt, das vom Bundespolizeiorchester Berlin am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Hauptmarkt gegeben wird. Dabei werden unter den Zuhörern Spenden eingesammelt.

zur Startseite