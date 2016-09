Viele freie Stellen in der Region Der aktuelle Arbeitsmarktreport zeigt: Im Landkreis gibt es weniger Arbeitslose und mehr Stellenangebote.

© Grafik: SZ

Im September haben die Unternehmen des Landkreises knapp 500 neue Stellen gemeldet, nahezu alle sozialversicherungspflichtig. Damit ist die Nachfrage nach Arbeitskräften im Landkreis auf einem Rekordniveau, gab die Agentur für Arbeit Pirna bekannt. Die meisten Vakanzen gibt es im verarbeitenden Gewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. In den genannten Branchen sind etwa 44 Prozent der im Landkreis lebenden Menschen, beschäftigt.

Dem Anstieg der Beschäftigung steht eine niedrige Arbeitslosenquote gegenüber. Diese ist im September im Landkreis erstmals unter sechs Prozent gerutscht. Derzeit sind 7 450 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das sind etwa 300 weniger als im August. Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Gerlinde Hildebrand gibt eine Erklärung: „Viele junge Menschen beginnen eine Ausbildung oder Schule beziehungsweise befinden sich im Übergang von einer Ausbildung in die Beschäftigung. Nach der Sommerpause beginnen auch zahlreiche Arbeitslose mit einer Weiterbildung oder Umschulung. Außerdem erfolgen aber auch mehr Beschäftigungsaufnahmen bei Unternehmen.“ Auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist im Schrumpfen begriffen.

Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen gilt für alle Geschäftsbezirke der Arbeitsagentur Pirna gleichermaßen, wenn auch Sebnitz prozentual immer noch die meisten Arbeitslosen zählt und Dippoldiswalde die wenigsten. Dabei ist zu beobachten, dass die Zahl der Arbeitslosen in den größeren Städten Pirna und Freital schneller zurückgegangen ist als in Sebnitz und Dippoldiswalde. Das ist damit zu erklären, dass die Bevölkerung sich hinsichtlich Alter und Mobilität in den verschiedenen Bezirken unterscheidet. Die Arbeitslosen in Pirna und Freital sind im Schnitt jünger und mobiler und finden daher eher eine freie Stelle.

