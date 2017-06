Viele freie Ausbildungsplätze Die Berufsberater der Arbeitsagentur helfen bei der Suche nach einer Ausbildung.

© Symbolfoto: dpa

Ohne Anmeldung können sich Jugendliche am kommenden Donnerstag bei der Agentur für Arbeit zwischen 13 und 18 Uhr beraten lassen. Das Angebot richtet sich vor allem an Schulabgänger, die noch in diesem Jahr eine Ausbildung anfangen wollen, bisher aber noch keinen Platz gefunden haben. „Die Berufsberater finden mit dem Ausbildungssuchenden gemeinsam heraus, was sie gern machen, gut können, welcher Job zu ihnen passt und welche Ausbildung sie dafür brauchen“, sagt Arbeitsagentursprecherin Berit Kasten. „Ebenso kennen sie das Ausstellungsangebot in der Region.“ Die Beratungen in Radebeul finden am neuen Standort in der Wasastraße 50 statt.

Derzeit sind im Landkreis Meißen noch 725 Jungen und Mädchen auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Die regionalen Arbeitgeber meldeten für das Ausbildungsjahr 2016/17 rund 1 400 Stellen. Fast 800 davon sind noch nicht besetzt. (SZ/nis)

