Viele Fragen im Netto-Prozess In dem Discounter gerieten 2016 ein Tunesier und ein Wachmann aneinander. Ein Treffen mit weitreichenden Folgen.

Ein Tunesier soll im Zeithainer Netto einen Wachmann mit einem Messer bedroht haben. Nun steht er vor Gericht. © Sebastian Schultz

Richard F.* kann selbst offenbar nicht so richtig nachvollziehen, wie die Situation am 16. Februar 2016 so eskalieren konnte. „Das alles wegen zwei Schokoriegeln“, wundert sich der 44-Jährige auch im Gerichtssaal, mehr als ein Jahr später.

An jenem Tag im Februar, um den es in der Verhandlung geht, war F. als Mitarbeiter eines Wachdienstes im Netto unterwegs. Seine Aufgabe: sowohl für die Sicherheit der Mitarbeiter zu sorgen, als auch Diebstähle zu verhindern. An jenem Abend wird er Kerim K.* begegnen. Ein Aufeinandertreffen mit weitreichenden Konsequenzen: Es ist jenes Aufeinandertreffen, nach dem Zeithains Bürgermeister Ralf Hänsel im Bereich um den Netto ein Alkoholverbot verhängen wird.

Doch von vorn: Kurz vor Ladenschluss wird Sicherheitsdienst-Mitarbeiter Richard F. von einem Kunden angesprochen, der Kerim K. beim Ladendiebstahl bemerkt haben will. „Ich habe mich dann am Kassenbereich postiert und ihn dort angesprochen“, erklärt F. Auf die Aufforderung, anzuhalten und sich kontrollieren zu lassen, habe der Asylbewerber außerordentlich schroff reagiert, ihn als Nazi beschimpft – und sei weitergegangen. Vor der Eingangstür des Netto-Marktes kommt es schließlich zu einer Rangelei, beide stürzen. „Als ich wieder stand, sah ich, dass er ein Messer in der Hand hält“, beschreibt der Wachmann die Situation. Kerim K. habe einen Schritt auf ihn zugemacht. Daraufhin greift F. zu einem Tierabwehr-Spray, das er in der Tasche mit sich führt. Der Nebel erwischt K. im Gesicht. „Er hat geschrien und ist weggelaufen“, berichtet F. Die Verfolgung nimmt er nicht auf. Stattdessen macht er eine vorbeifahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam. Die Beamten brauchen nicht lange, um den heute 33-jährigen Tunesier ausfindig zu machen: In der Wohnung eines Freundes nehmen sie ihn fest, nicht einmal eine Stunde nach dem Vorfall.

So weit, so eindeutig, scheint es. Doch zum Prozessauftakt bleiben Fragen. Vor allem, weil Kerim K. die Situation völlig anders schildert. Er sei an dem Tag in den Netto gegangen, um Bier zu holen. Acht Flaschen hatte er zu diesem Zeitpunkt schon getrunken. Tatsächlich habe er an der Kasse auch zwei Schokoriegel genommen – sich dann aber anders entschieden und sie abgelegt. Von Security-Mitarbeiter Richard F. sei er dann äußerst unfreundlich angesprochen und grob angefasst worden, unter anderem am Schlafittchen. Dann seien beide gestürzt – und der Wachmann habe ihm ins Gesicht gesprüht. „Ein Messer habe ich aber nicht dabeigehabt. Wofür sollte ich das brauchen?“

Tatsächlich seien weder eine mögliche Tatwaffe noch die beiden Schokoriegel gefunden worden, gibt Kerim K.s Verteidiger Jörg Dänzer zu Bedenken. Er verweist auf die Vorfälle, die sich in dieser Zeit ereignet hatten. Sicherheitsmann Richard F. war überhaupt nur deshalb vor Ort, weil es in dem Netto-Markt zuvor mehrfach zu Vorfällen mit Asylbewerbern gekommen war. Könnte der Wachmann in der aufgeheizten Stimmung also überreagiert haben?

Etwas mehr Licht ins Dunkel könnte der Kunde bringen, der den Wachmann auf den vermeintlichen Diebstahl aufmerksam gemacht hatte. Doch der ist trotz Ladung nicht erschienen – und auch an seiner Wohnung nicht auffindbar. Der Prozess wird deshalb am 8. Mai fortgesetzt. Dann sollen auch die Polizisten zu Wort kommen, die Kerim K. festgenommen haben.

*Namen geändert.

