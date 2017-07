Viele Fotos, aber wenig Geld Zwei Berlinerinnen wollen einen Bildband über den Saurierpark veröffentlichen. Material haben sie genug. Nur eine Sache fehlt.

Bilder von Saurierparkbesuchen sind in vielen Fotoalben zu finden. © dpa

Sie haben alte Fotos gesammelt, kleine Geschichten über den Saurierpark in Kleinwelka aufgeschrieben. Doch wann der Bildband der zwei Frauen aus Berlin erscheinen kann, ist noch ungewiss. Janne Gärtner und Anne Waak sind mit ihrem Projekt in den vergangenen Monaten gut vorangekommen. Vor einem Jahr starteten sie einen Aufruf in der SZ. Sie suchten Fotos der Besucher, die zwischen dem Eröffnungsjahr 1978 und der Jahrtausendwende entstanden sind. Mit Erfolg. Die Resonanz war weit größer, als die beiden Frauen zuvor dachten. Inzwischen können sie aus mehr als 500 Bildern auswählen. In den Druck kann der Bildband zum Saurierpark in Kleinwelka dennoch nicht.

Ein entscheidender Faktor für die Veröffentlichung des Bildbandes fehlt noch: das Geld. „Es stellt sich leider noch die Frage, wie wir das Ganze finanzieren können“, sagt die Kulturwissenschaftlerin Janne Gärtner. Denn auch wenn sie einen Verlag für ihr Projekt gewinnen, heißt das noch lange nicht, dass dieser alle Kosten übernehmen wird. Bei Bildbänden, so Gärtner, sei es durchaus üblich, dass die Autoren auch als Herausgeber fungieren und die Produktionskosten übernehmen. Der Verlag kümmert sich dann um den Vertrieb. Das ist der Grund, warum sich die Frauen nun auf die Suche nach Sponsoren machen. Dabei hoffen sie vor allem auf lokale Einrichtungen wie zum Beispiel Bautzener Unternehmen. Ziel ist es, dass der Bildband noch in diesem Jahr erscheint. Die zwei Berlinerinnen waren als kleine Mädchen selbst im Saurierpark, bestaunten dort die Dinos. Die schönen Kindheitserinnerungen wollen sie zu Papier bringen und dem Saurierpark ein Denkmal setzen. Inzwischen werden sie von Mitarbeitern des Parks unterstützt.

Die meisten Schnappschüsse sind übrigens Schwarz-Weiß und in den 80er-Jahren entstanden. Doch es sind auch ein paar Farbaufnahmen und Polaroids mit dabei. Die bislang ältesten Fotos stammen aus dem Jahr 1979. Darauf zu sehen ist eine Hochzeitsgesellschaft im privaten Garten des Bildhauers Franz Gruß.

