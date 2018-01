Viele Firmen ohne Nachfolger

Görlitz. Die Geschäftsstelle Görlitz der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden will die Mitgliedsunternehmen im Nachfolgeprozess unterstützt und berät Existenzgründer, die Interesse an der Übernahme eines Unternehmens haben. „Dazu bieten wir am 30. Januar von 10 bis 15 Uhr unseren «Sprechtag Unternehmensnachfolge» an“, so Katrin Hennersdorf von der IHK. Ob Seniorunternehmer auf der Suche nach einem passenden Nachfolger oder übernahmewilliger Nachfolger bei der Recherche nach dem richtigen Unternehmen – man wolle helfen. Anmeldungen sind unter Telefon 03581 421231 möglich. (SZ/ckx)

