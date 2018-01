Viele Einnahmen und trotzdem arm Zschaitz-Ottewig hat im Jahr 2017 rekordverdächtig viel eingenommen. Dennoch bleiben kaum Gestaltungsmöglichkeiten.

Trotz knapper Kassen: Am Zschhaitzer Naherholungszentrum soll 2018 der Multifunktionsplatz gestaltet werden. © Dietmar Thomas

Zschaitz. Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) hat in seinem Jahresrückblick, den er kürzlich zur Sitzung des Gemeinderates vorstellte, von guten Zahlen für die Gemeinde gesprochen. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass Kreis- und Verwaltungsumlage einen Großteil der Einnahmen wieder verschlingen. So konnte der Bürgermeister auf die Einnahme von mehr als 94 000 Euro Gewerbe-, knapp 326 000 Euro Gemeindeanteil an der Einkommens- und reichlich 30 000 Euro an der Umsatzsteuer verweisen.

Im Gegenzug berichtet Barkawitz von immensen Ausgaben. Die allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land in Höhe von knapp 227 000 Euro reiche nicht einmal, um die Kreisumlage von fast 253 000 Euro zu bezahlen. „Die Gewerbesteuer ist so hoch wie nie, reicht aber gerade so, um die Verwaltungsumlage an Ostrau zu begleichen“, so Barkawitz. 92 500 Euro hat die Gemeinde für die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten, Ordnungs- und Winterdienst an Ostrau überwiesen. Zudem sind für Zschaitz-Ottewig fast 11 000 Euro Gewerbesteuerumlage fällig. „Damit bleiben uns nach der Erledigung unserer kommunalen Aufgaben kaum noch Gestaltungsmöglichkeiten“, so der Bürgermeister.

Zudem müsse die Gemeinde in diesem Jahr auch noch Einbußen bei der investiven Schlüsselzuweisung hinnehmen, kündigt Barkawitz an. Waren das für 2017 noch 33 400 Euro, so sinkt dieser Betrag 2018 aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuer auf etwa 29 000 Euro.

Im vergangenen Jahr wurde einiges geschafft. So konnte für die Feuerwehr Ottewig ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Der Weg zum Sportplatz wurde ebenso instandgesetzt wie die Ottewiger Straße im Ortsteil Zunschwitz und die Alte Heerstraße im Ortsteil Lüttewitz.

Nicht nur deswegen stellt der Bürgermeister seiner Kommune ein positives Zeugnis aus. „Unsere Gemeinde ist für junge Familien attraktiv, es gibt ein starkes Vereinsleben“, wirbt der Bürgermeister. Er untermauert dies mit Beispielen wie dem Dorf- und Vereinsfest und dem 20-jährigen Bestehen von Feuerwehr-Förderverein und Frauenverein. „Aber wir kommen finanziell an unsere Grenzen. Für mich entsteht der Eindruck, dass kleine Gemeinden politisch nicht gewollt sind. Wenn Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst kommen, die wir ja auch wollen, dann muss es auch einen Ausgleich geben, wenn wir diese Pflichtaufgabe erfüllen sollen“, forderte Barkawitz. Inzwischen sei man komplett von Fördermitteln abhängig. Der Bürgermeister befürchtet bei Anhalten dieser Misere ein Haushaltskonsolidierungsverfahren. „Das käme einer Entdemokratisierung gleich“, so Barkawitz. Bürger und Gewerbetreibende müssten dann noch mehr Steuern zahlen, um die Gemeinde über Wasser zu halten.

Trotz aller Geldsorgen will die Gemeinde auch in diesem Jahr einige Vorhaben umsetzen. Eines davon ist die Gestaltung des Naherholungszentrums am Burgberg. Schon seit einiger Zeit liegen Borde und Pflastersteine bereit. „Bislang ist es uns nicht gelungen, das Vorhaben in Angriff zu nehmen. Doch dieses Jahr soll es klappen“, sagt Barkawitz. So werde derzeit ein Konzept für den Multifunktionsplatz erarbeitet. „Mit einem Arbeitseinsatz wird das schwer zu schaffen sein, dennoch sind wir froh über jede helfende Hand“, so der Bürgermeister. Für die Fläche, die gepflastert werden soll, müsse auch der Unterbau hergestellt werden. „Der Platz könnte farblich gestaltet werden, vielleicht kann darauf auch Verkehrserziehung stattfinden. Und er wäre für ein Festzelt geeignet“, so Barkawitz. Wenn es nach ihm geht, wird mit dem Bau im Frühjahr begonnen, damit der Platz im Sommer zum Dorffest fertig ist.

