Viele Dresdner wählen per Brief Fast 80.000 Bürger wollen sich den Gang ins Wahllokal am 24. September schenken und trotzdem abstimmen.

Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl 2017. © dpa

Immerhin bereits 78 807 Dresdner haben bis zum 8. September einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt. Zur Bundestagswahl 2013 waren es insgesamt 76 574 Anträge. Rund 22 000 Wahlbriefe sind schon für die Auszählung am 24. September 2017 bei der Kreiswahlleiterin eingegangen, informiert die Stadt.

Im Zusammenhang mit der bereits laufenden Briefwahl erreichen die Wahlbehörde zahlreiche Nachfragen. Die Hinweise beziehen sich meist auf die abgeschnittene rechte obere Ecke des Stimmzettels für die beiden Dresdner Wahlkreise 159 und 160. Das irritierte viele. Dieser wurde durch das Abschneiden der rechten oberen Ecke für die Wahl durch blinde und sehbehinderte Wähler vorbereitet. Diese wüssten dadurch, wo die sogenannte Stimmzettelschablone angelegt werden muss. Damit können Bürger mit Seheinschränkungen selbstständig an der Wahl teilnehmen. Das ist ausdrücklich in der Bundeswahlordnung so vorgesehen, so die Stadt.

Die Dresdner Kreiswahlleiterin Ingrid van Kaldenkerken versichert: „Sämtliche Stimmzettel in den Dresdner Wahlkreisen sind auf diese Weise gekennzeichnet. Ein Rückschluss auf das Wahlverhalten der Wähler ist keinesfalls möglich.“

Auch wer am Wahlsonntag, dem 24. September, in seinem Wahllokal seine Stimme abgibt, erhält dort einen Stimmzettel mit einer abgeschnittenen rechten oberen Ecke. (SZ/kh)

