Viele Dresdner Fußwege sind indiskutabel Der Verkehrsökologe Udo Becker rät, dass die Stadt ihre tollen Pläne für Fußgänger endlich umsetzen muss.

zurück Bild 1 von 2 weiter Professor Udo Becker fordert die Stadt auf, mehr für Fußwege zu tun. Mit relativ wenig Geld könnten viel mehr attraktive Fußwege geschaffen werden. Damit könnte viel für die Lebensqualität in Dresden getan werden. © Sven Ellger

Eng ist es für Fußgänger, wenn sie sich an der Haltestelle Albertplatz durch die Autos schlängeln.

Dresdens Fußwege sind teilweise in desolatem Zustand. Die SZ sprach mit Professor Udo Becker, welche Konsequenzen das hat und was in Dresden nötig ist. Der 59-jährige Wissenschaftler leitet seit 1994 den Lehrstuhl Verkehrsökologie der Technischen Universität Dresden und beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema.

Herr Becker, gehen Sie oft zu Fuß durch Dresden?

Oft und gerne. Wir wohnen in Langebrück. Dort hat man wunderschöne Landschaften und Wälder. Ich leiste mir sogar manchmal den Luxus, durch die Dresdner Heide nach Dresden zur Arbeit zu laufen!

Langebrück liegt aber am Rand. Finden Sie die Fußwege direkt in der Stadt auch so toll wie bei Ihnen zu Hause?

Naja, die Dresdner Fußwege sind eigentlich überall sehr bemerkenswert. Offenbar gibt es immer noch unterschiedliche Auffassungen in der Stadtverwaltung zum Thema Fußgänger: Ich sehe es so, dass manche Mitarbeiter Urbanität und Leben auf der Straße fördern wollen und andere wiederum wollen ausschließlich nur Autos fördern. Insgesamt sind die Fußwege in Dresden die Stiefkinder der Planung, und das sieht man auch: An vielen Stellen sind die Fußwege absolut indiskutabel.

Ist denn das Dresdner Rathaus insgesamt zu autofreundlich?

Das möchte ich zwar nicht pauschal so sagen. Aber oft sieht man konkret an den Fußwegen, dass Fußgänger die ungeliebten und unbeachteten Verkehrsteilnehmer sind. Dabei könnte die Stadt von den Fußgängern profitieren: Wenn auch nur einer sagt, ich fahre nicht mit dem Auto ins Einkaufszentrum auf der grünen Wiese, sondern ich gehe zu Fuß einkaufen, dann hat die Stadt als Ganzes Vorteile davon. Dann sind die Läden in der Nähe mehr ausgelastet, und es gibt weniger Lärm und Abgas. Wer Fußwege fördert, der hilft allen, sogar den Autofahrern, weil danach dann insgesamt weniger Autoverkehr entsteht.

Konzeptionell hat die Stadt einiges zu bieten. Dazu gehören eine Prioritätenliste für Fußwege, Programme für die Barrierefreiheit und andere

Konzepte. Reicht das nicht?

Sie sprechen ein typisches Dresdner Problem an: Wir haben teilweise wunderschöne Planungen und Konzepte. Sowie es aber ans Handeln geht, wird oft das Gegenteil umgesetzt. Wir müssten uns nur durchgängig an die eigenen Pläne und Beschlüsse halten.

Die Stadt verweist aber darauf, dass das Geld nicht annähernd reicht, um die eigene Prioritätenliste für Fußwege umzusetzen. Was würden Sie tun?

Was ist denn das für ein komisches Argument: Also, wir haben demnach genug Geld, um breite Straßen und teure Brücken zu bauen, und am Ende fehlen dann die paar Euro für einen attraktiven Fußweg? Für teure Straßen reicht es, für die im Vergleich spottbilligen Fußwege reicht es nicht mehr?

Andersrum wird doch ein Schuh draus. Jeder von uns läuft erst einmal zu Hause als Fußgänger los, ob zur Haltestelle oder zum geparkten Auto. Eine sinnvolle Strategie für Dresden würde dort anfangen, wo man mit dem verfügbaren Geld am meisten erreichen kann: Und das sind klar die Fußwege! Die Priorität muss sich also umdrehen: Erst kommen attraktive Fußwege, und wenn dann noch Geld da ist, dann können die teuren Asphaltprojekte drankommen. Wer mit den billigeren Fußwegen zuerst anfängt, kann richtig viel Geld für andere Projekte investieren.

Fußgänger suchen oft vergeblich Zebrastreifen oder Fußgängerinseln, um sicher über die Straße zu kommen. Sind sie die ideale Lösung?

Es kommt immer auf den Einzelfall an. Es gibt Stellen, wo ich sie einbauen muss, damit beispielsweise Schüler oder ältere Menschen sicher über die Straße kommen. Manchmal ist es aber auch unpassend und schikanös – wir sollten dem Planer hier mehr Freiheiten lassen, er muss sie aber auch nur verantwortungsvoll nutzen.

Sie sprachen davon, dass Dresden zu wenig für Fußgänger tut. Wo wird es besser gemacht?

In allen Ländern, die langfristig denken. Da kann man nach Skandinavien, Holland, in die Schweiz oder Österreich schauen. Wer langfristig denkt, denkt zuerst an Fußgänger, denn das sind wir alle: Und immer wenn statt einer Autofahrt ein Fußweg gemacht wird, dann ist das ein Gewinn für die Lebensqualität der Stadt.

Wie würde denn eine Stadt von diesem Umstieg profitieren?

Auf jeden Fall, in jeder Hinsicht: Da gewinnt man Fläche zurück und kann die für andere Zwecke nutzen. Da spart der Stadtkämmerer, weil er weniger teure Autostrukturen braucht. Die Lösungen in Kopenhagen, in Zürich oder in Wien sind ganz klar fußgängerorientiert. Wenn viele Fußgänger unterwegs sind, fühlt man sich wohl und sicher. Dann stellen Cafés Stühle raus, das Geld bleibt in der Innenstadt. Da achten Menschen auch mehr auf die Nachbarn. Wenn ich den Nachbarn auf dem Bürgersteig sehe, dann grüße ich ihn, rede mit ihm und bringe auch mal ein Brot aus dem Laden um die Ecke mit. Dann entsteht mehr soziale Zusammengehörigkeit.

Doch in Dresden ist es noch nicht so. Kommen denn die Radfahrer hier auch zu kurz?

Da gibt es eine interessante Entwicklung: Nach der Wiedervereinigung spielte das Auto oft die entscheidende Rolle. Fahrradfahrer und Fußgänger waren die Stiefkinder. Inzwischen wissen aber alle, dass Fahrradfahren seit einigen Jahren wirklich wichtig ist, dort gibt es wenigstens gute Planungen, wenn es auch an der Umsetzung hapert. Mit der Fußgängerinfrastruktur sind wir heute dort, wo wir mit dem Fahrrad vor 15 Jahren waren: Dresden hat noch einen langen Weg vor sich, bis Fußgänger überall als gleichwertig anerkannt werden!

Sollten Dresdner Fußgänger also aufs Auto oder das Fahrrad umsteigen?

Das wäre genau das Falsche. Wenn wir viele Fußgänger zwingen, aufs Auto umzusteigen, werden Lärm und Abgas wieder steigen. Jeder, der sich für das Auto entscheidet, obwohl er auch zu Fuß gehen könnte, schadet sich – weil Gehen gesund is – und schadet allen anderen, denn er produziert mehr Lärm und Abgas und braucht Parkfläche. Zu Fuß unterwegs sein ist echt das Beste, was uns und der Stadt passieren kann.

Das Gespräch führte Peter Hilbert.

