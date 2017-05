Viele betrunkene Fahrer gestoppt

Transporter, Motorräder und Sägen gestohlen Rammenau. In der Nacht zu Sonntag waren in Rammenau an drei Tatorten Diebe am Werk. An der Straße Aue stahlen sie einen Kleintransporter. Hier hatten die Täter allerdings leichtes Spiel, denn in dem unverschlossenen Wagen befand sich neben der Zulassungsbescheinigung auch der Zündschlüssel. Der silberfarbene Opel war auf die Kennzeichen BZ-RH 173 zugelassen. Der Zeitwert des zwölf Jahre alten Transporters betrug nach Angaben des Eigentümers rund 7000 Euro. Einige Grundstücke weiter brachen die Unbekannten in eine Garage ein. Aus dieser stahlen die Täter ein Motorrad sowie zwei Kettensägen. Das Krad war nicht angemeldet und rund vier Jahre alt. Den Verlust bezifferte der Eigentümer mit rund 5600 Euro. Auch am Mittelweg waren die Diebe in eine Garage eingebrochen und stahlen ein Motorrad. Es handelte sich um eine weiß-blau lackierte Crossmaschine. Das Krad war etwa zwei Jahre alt und rund 4000 Euro wert.

Diebstahl verhindert Kamenz. Gerade noch rechtzeitig hat die Polizei am Freitagabend an der Hohe Straße in Kamenz zwei Männer vorläufig festgenommen und damit einen Diebstahl verhindert. Die beiden 39 Jahre alten Tatverdächtigen aus Tschechien hielten sich auf einem Firmengelände auf und hatten bereits einen Schuppen sowie einen Container geöffnet. Die Beamten ergriffen die Männer. Ein in der tschechischen Republik zugelassener Transporter, in dem mutmaßliches Einbruchswerkzeug lag, parkte im Umfeld des Tatortes. Gestohlen wurde dank des schnellen Eingreifens der Polizisten nichts.

Betrunken am Steuer Singwitz. Sonntagabend hat eine Streife der Polizei in Singwitz einen angetrunkenen Autofahrer gestoppt. Sie kontrollierte den 52-jährigen Nissan-Fahrer gegen 21.30 Uhr auf der Wilthener Straße. Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Auf den Betroffenen werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister zukommen.

Nummernschilder entwendet Arnsdorf. In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte in Arnsdorf zwei Kennzeichentafeln gestohlen. Die Tat geschah an der Stolpener Straße, ein Seat war in den Fokus der Diebe gerückt. Die beiden Blechtafeln trugen die Kombination BZ EO 107.