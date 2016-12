Viele Besucher wollen neue Damast-Schau sehen In Großschönaus Damast- und Frottiermuseum werden jetzt ganz besondere Schätze gezeigt. Das hat am Wochenende viele Besucher angelockt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Natürlich ist auch Ute Hultsch, Museumschefin im Damastmuseum Großschönau, von den Exponaten ganz begeistert. © Bernd Gärtner Natürlich ist auch Ute Hultsch, Museumschefin im Damastmuseum Großschönau, von den Exponaten ganz begeistert.

Viele Besucher haben sich die neue Ausstellung am Sonnabend angeschaut.

Heiko Pavlik erklärt im historischen Gewand den Besuchern die Exponate der Ausstellung.

Großschönau. Die neu eröffnete „Schatzkammer der Damaste“ des Deutschen Damast- und Frottiermuseums in Großschönau hat am Sonnabend viele interessierte Besucher ins Museum gelockt. In der Ausstellung werden einmalige Damastschätze gezeigt, die im Textildorf Großschönau gefertigt wurden.

Daneben wird auch das Thema Tafelkultur aufgegriffen: Neben raumgroßen Schauvitrinen vermitteln interaktive Elemente die thematischen Besonderheiten und bringen die stofflichen Begriff- und Begreiflichkeiten näher. Ein besonderer Augenschmaus ist eine gefaltete Inszenierung aus Servietten an historisch gedeckter Tafel. (SZ)

zur Startseite