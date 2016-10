Viele Besucher beim Schaufischen in Petershain Die Teichwirtschaft von Armin Kittner hat am Reformationstag wieder zum Schaufischen geladen und damit viele Gäste angelockt.

Jeweils aller 45 Minuten ziehen die Fischer und ihre freiwilligen Helfer das schwere Netz durch den Teich zur Fischgrube. © Rolf Ullmann

Petershain. Zum nunmehr 25. Mal haben am letzten Oktobertag kräftige Arme beim Schaufischen in der Teichwirtschaft von Armin Kittner das Netz durch das Wasser gezogen und damit die feuchte Ernte eingebracht. Der Teichwirt kann in diesem Jahr auf einen guten Ertrag aus seinen Gewässern hoffen.

Über 100 freiwillige Helfer standen am Reformationstag bereit, um den zahlreichen Gästen abwechslungsreiche Stunden rund ums Schaufischen zu bereiten. Jeweils aller 45 Minuten erfolgt dabei zwischen 8 und 15 Uhr ein Netzzug durch den Schlossteich. (szo)

