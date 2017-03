Viele Bauwillige im Haselbachtal Die Gemeinde will neue B-Pläne entwickeln, denn die Nachfrage nach Grundstücken steigt. Auch der „Böse Wirt“ muss übrigens für Bauplatz weichen.

Im Haselbachtal gibt es viele Baupläne. © dpa

Diese Neuigkeiten verkündete Bürgermeisterin Margit Boden gern: Das Haselbachtal wird immer beliebter für Bauwillige. Die Nachfragen nach Baugrundstücken steigen stetig. Interessenten, vor allem auch junge Familien, wollen sich hier gern niederlassen. Aus diesem Grund muss die Gemeinde Haselbachtal nun allerdings neue B-Plan-Gebiete entwickeln. Denn Anfragen gibt es bereits einige. So zum Beispiel durch einen Eigentümer am Gersdorfer Weg in Bischheim. Auch am Bischheimer Weg in Häslich sowie im Ortsteil Möhrsdorf will man möglichst bald Nägel mit Köpfen machen. Die Gemeinde steht hinter diesen Anträgen und will das Ganze möglichst unkompliziert voran treiben.

„Wir sind außerdem gerade dabei, Altbestände in allen Ortsteilen zu sondieren und zu schauen, welche lange leer stehende Häuser man erwerben kann. Anschließend würden wir durch Abriss neuen Bauplatz schaffen. So wird auch manch unschönes Fleckchen verschwinden. Man schlägt also zwei Fliegen mit einer Klappe“, so Margit Boden. Ein Anfang wird hierbei mit der früheren Gaststätte „Zum bösen Wirt“ in Häslich gemacht. „Wir haben das Areal vor einiger Zeit ersteigert“, so die Bürgermeisterin. Der Abriss lässt nicht lange auf sich warten. Erste Interessenten für das Grundstück gibt es bereits, die hier neu bauen wollen.

