Viele Autos, schlechte Luft Die Zahl der zugelassenen Pkw in Dresden hat einen neuen Höchststand erreicht. Einige könnten jedoch in Zukunft aus dem Zentrum verbannt werden.

Dichten Verkehr, so wie hier auf der Weißeritzstraße, gibt es in Dresden immer öfter. Ein Grund hierfür ist die steigende Zahl zugelassenere Fahrzeuge. © Sven Ellger

Es ist wieder einer dieser Feierabende, an dem Autofahrer Runde um Runde durch die Neustadt drehen, um einen Parkplatz zu finden. Jede noch so kleine Lücke ist besetzt. Es ist zum Verrücktwerden. Dabei haben die Einwohner der Äußeren Neustadt die wenigsten Autos in ganz Dresden, wie die Statistiker nun mitteilen.

Gerade einmal 333 private Pkw kommen hier auf 1 000 Haushalte. Das ist nichts im Vergleich zum nahe gelegenen Trachenberge, wo doppelt so viele Autos stehen. Ganz zu schweigen von Weixdorf, wo es bereits deutlich mehr Fahrzeuge als Haushalte gibt. Mit 199 235 privat genutzten Autos hat Dresden im Jahr 2015 einen Rekord aufgestellt, Leipzig hinter sich gelassen und ist Sachsens Autohauptstadt.

„Das heißt nicht, dass es automatisch mehr Verkehr auf den Straßen gibt“, sagt Markus Löffler, Verkehrsingenieur beim ADAC Sachsen. Einige Haushalte würden sich inzwischen ein zweites oder sogar drittes Auto leisten. Ein Trend, den der ADAC in ganz Deutschland beobachtet. Unterwegs seien die Halter aber nur mit einem Wagen. Mehr Einfluss auf den Verkehr hätten Löfflers Ansicht nach Neu-Dresdner, die ihre Fahrzeuge mitbringen. Gewachsen ist in den vergangenen Jahren vor allem die Gruppe der potenziellen Autofahrer. Gab es im Jahr 2000 noch knapp 400 000 Dresdner, die volljährig waren, sind es heute rund 50 000 mehr.

Grafik: Autostadt Dresden

Das größere Problem sieht Löffler nicht in drohenden Staus. Die zusätzlichen Pkw müssten irgendwo abgestellt werden. „Was diese Autos brauchen, sind natürlich Parkplätze.“ Und an denen mangelt es nicht nur im Kneipenviertel Neustadt, das viele Gäste aus anderen Stadtteilen anzieht. Günstig wäre es, neue Wohngebiete dort hinzusetzen, wo Bus und Bahn nicht weit sind. So erleichtere man den Menschen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einkaufen oder zur Arbeit zu fahren, so Löffler.



Davon kann der Großteil der Bewohner des Schönfelder Hochlandes nur träumen. Zwar fährt die Buslinie 61 tagsüber im 10-Minuten-Takt nach Weißig. Doch die 15 anderen kleinen Ortsteile werden weitaus seltener angefahren und haben keine Direktverbindung in die Innenstadt. Da wundert es nicht, dass es im Bereich Schönfeld/Schullwitz die höchste Zahl privater Pkw in der ganzen Stadt gibt. Auf 1000 Haushalte kommen hier 1352 Fahrzeuge. In Weißig sind es nur 957.



Nicht nur das Parken wird zum Problem, auch die Umwelt leidet unter der zunehmenden Zahl der Fahrzeuge. Dass immer mehr Autos mit der grünen Feinstaubplakette unterwegs sind und damit weniger Schadstoffe ausstoßen, dürfte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen zwar freuen. Doch gleichzeitig ist der Anteil der Dieselfahrzeuge in den letzten neun Jahren von 19 auf 28 Prozent gestiegen. Sie gelten als Verursacher hoher Stickoxid-Werte. An der Umweltmessstation Bergstraße wurde der Grenzwert 2016 wieder einmal überschritten, wenn auch nur leicht. Stickoxide reizen die Schleimhäute von Augen, Nase, Rachen und Lunge. Husten und Atemprobleme, aber auch Kopfschmerzen und Herz-Kreislauf-Probleme können die Folge sein.



Im Gespräch ist derzeit eine blaue Plakette für besonders schadstoffarme Dieselautos. Erfüllen Fahrzeuge die Voraussetzungen nicht, könnte die Landeshauptstadt sie aus dem Zentrum verbannen. Das Umweltbundesamt hatte einen entsprechenden Gesetzesentwurf der Bundesumweltministerin befürwortet. „Spätestens seit dem VW-Abgasskandal, der eben nicht nur VW betrifft, wissen wir, dass Diesel-Pkw zum Teil wesentlich mehr Stickstoffoxide ausstoßen, als die offiziellen Grenzwerte erlauben“, sagt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne). „Genau mit diesen Stickstoffoxiden haben wir auch ein Problem in Dresdens Luft.“ Sie erwarte von der Bundesregierung, dass sie „ihre falsche Nachsichtigkeit gegenüber den Autoherstellern aufgibt, notwendige Nachrüstungen durchsetzt und zu einer offenen Informationspolitik übergeht“.



Jähnigen hat inzwischen angekündigt, an einem neuen Luftreinhalteplan für die Zeit nach 2020 zu arbeiten. Mit ihm will die Stadt Zwangsmaßnahmen wie ein Fahrverbot in der Innenstadt verhindern. Die Umsetzung des Radverkehrskonzepts und bessere Gehwege seien zwei Maßnahmen. Eine weitere, die bereits angekündigt wurde: Auch die letzten kostenlosen Parkplätze in der Innenstadt fallen weg, etwa unter der Marienbrücke. Außerdem sollen die Parkgebühren steigen.



Weniger Autos dürften es in Dresden in Zukunft nicht werden. Und saubere Elektroautos sind kaum dabei: Etwa 200 sind in Dresden zugelassen, die meisten als Dienstfahrzeuge. (mit SZ/kh)

