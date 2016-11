Viele Änderungen bei regionalen Busverbindungen Zum Fahrplanwechsel im Dezember hat der Zvon Linien und Abfahrzeiten überarbeitet. Das betrifft auch Boxberg.

Wer in Weißwasser und Umgebung mit dem Bus unterwegs ist, muss sich ab Dezember auf geänderte Fahrzeiten einstellen. © Archivfoto: André Schulze

Region. Ab dem 11. Dezember fahren die Busse und Züge im Gebiet des Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) nach einem neuen Fahrplan. Wie der Landkreis Görlitz mitteilt, nimmt damit aber auch die Regionalbus Oberlausitz GmbH, die im Norden des Kreises unterwegs ist, Änderungen an ihren Fahrplänen vor. Meist handle es sich dabei nur um geringfügige Fahrzeitverschiebungen oder kleinere Änderungen im Linienweg. Zur Anschlusssicherung oder Fahrzeitanpassung können diese bei einzelnen Fahrten aber auch größer ausfallen.

Für Boxberg und den Kreisnorden betrifft das vor allem die bisherige Linie 260. Diese wird zum Fahrplanwechsel vollständig in die Linie 256 integriert, was laut dem Kreis die Linienführung in Weißwasser vereinfache. Alle Fahrten bedienen aber ausschließlich die Haltestellen entlang der Bautzener Straße. Die bisherigen Fahrten der Linie 260 werden von der Haltestelle „Kraftwerk Boxberg“ bis zur Haltestelle „Boxberg Sparkasse“ verlängert. Die Haltestelle „KW Boxberg Werk 3“ im Sicherheitsbereich des Werksgeländes wird nicht mehr bedient. Anstatt bei der Fahrt 015 werden Sprey und Bärwalde bei der Fahrt 023 angefahren, wobei der Bus nun sieben Minuten früher in Weißwasser startet. Die Fahrten 602, 603, 702 und 703 der Linie 256 werden wieder als Rufbusfahrten angeboten. Am Wochenende ist zudem die Verschiebung der Abfahrtszeiten bei den Fahrten 607, 609, 707 und 709 sowie 608, 610, 708 und 710 zu beachten. Fahrgäste der Linie 255 steigen zur Weiterfahrt nach „Kraftwerk Boxberg“ an der Haltestelle „Boxberg Sparkasse“ in die Linie 256 um.

Am Weißwasseraner Busbahnhof ändern sich die Abfahrtszeiten auf zahlreichen Fahrten der Linie 250, teilt Gerlind Walter vom Kreis mit. Die Fahrt 005 startet sieben Minuten später und endet bereits an der Haltestelle „Bad Muskau Lindenhof“ und die Fahrt 012 startet um 7.12 Uhr an der Haltestelle „Bad Muskau Siedlung“. Die Fahrten 015 und 020 werden bis „Bad Muskau Papierfabrik“ verlängert. Die Fahrt 035 startet fünf Minuten früher in Weißwasser. Um die Anschlüsse in Weißwasser am Wochenende sicherzustellen, wird die Haltestelle „Krauschwitz Brückenstraße“ an diesen Tagen nicht mehr bedient.

Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig vor dem Fahrplanwechsel über eventuelle Fahrplanänderungen zu informieren, sagt Gerlind Walter.

http://www.zvon.de/

