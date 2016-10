Viel Zuspruch für Tim Lochner Der 46-jährige Pirnaer Stadtrat verkündete am Mittwoch seinen Austritt aus der CDU. Dieser Schritt sorgt für Wirbel.

Tim Lochner. © Daniel Förster

Es ist nur eine Momentaufnahme, aber die Tendenz ist deutlich: Der CDU-Austritt des Pirnaer Stadtrates und Präsidenten des 1. FC Pirna, Tim Lochner, wird auf der Facebook-Seite der SZ-Pirna durchweg positiv kommentiert. Die Facebook-Nutzer bescheinigen dem Tischlermeister Rückgrat. Lochner begründet seinen Parteiaustritt unter anderem mit Grabenkämpfen im CDU-Stadtverband und der Aushebelung demokratischer Entscheidungsprozesse. Es werde nicht mehr inhaltlich diskutiert, sondern nur noch von oben vorgegeben, kritisiert Tim Lochner. Er selbst fühlt sich in der Partei diffamiert, weil er sich kritisch zum Thema Flüchtlinge äußerte. Politisch und gesellschaftlich werde er sich nun außerhalb der CDU weiter in Pirna engagieren, sagte Lochner der SZ. Er bleibt Stadtrat in der Fraktion Ihre Nachbarn.

Der CDU-Kreisvorsitzende, Landrat Michael Geisler, kommentiert Lochners Parteiaustritt knapp. „Wenn die persönliche Gedankenwelt eines Parteimitgliedes nicht mehr mit den Inhalten, Zielen oder Handlungsweisen einer Partei in Einklang steht, ist der Austritt aus dieser nur konsequent“, so Geisler. (SZ/ce)

