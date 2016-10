Viel zu schön zum Essen Beim Erntedankfest auf dem Rittergut Bielatal dreht sich alles um Obst und Gemüse – auf dem Teller und als Kunstwerk.

Arthur Felger schnitzt nicht nur Tiere und Blumen aus Apfel und Kohlrabi. Auch Kürbisse verwandelt er mit dem Messer in Figuren, wie hier letztes Jahr in Radeberg. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Wenn Arthur Felger Gurken und Kohlrabi schnippelt, wird daraus selten ein Salat. Vielmehr ein kleiner Zoo – mit Apfel-Vogel und Gurken-Hai. Der 51-Jährige gehört zu den wenigen Früchteschnitzern Deutschlands, die Obst und Gemüse kunstvoll in Figuren verwandeln. Am Sonnabend zeigt er sein Können beim Erntedankfest auf dem Rittergut in Bielatal.

Normalerweise schnitzt der Weißenfelser Dekorationen für Feiern und Buffets. Ab und zu, vor allem im Herbst, wenn die Früchte gerade reif sind, verschlägt es ihn zu Märkten und Feiern in ganz Deutschland. Beim Erntedankfest lautet dieses Jahr das Motto „Obst und Gemüse – so gesund“. Schwingt Arthur Felger Messer und Meißel, wird daraus auch etwas fürs Auge. „Ich werde den Besuchern ein paar schnelle und einfache Dekorationen zeigen, die sie zu Hause nachmachen können.“ Einen Apfel-Vogel zaubert der Schnitzer in zehn Minuten, eine Rose aus Kohlrabi in nur fünf. Ungeübte brauchen natürlich etwas länger. Kann man denn selbst am Sonnabend Hand anlegen? „Das wäre zu gefährlich“, sagt Arthur Felger. Denn die Klingen sind scharf, und die Augen des Schnitzers können nicht überall sein.

Dafür bietet er separate Seminare an. Der 51-Jährige hat die Kunst des Fruchtschnitzens selbst erst mühevoll erlernen müssen. Sein Mentor war der zweifache Weltmeister Xiang Wang aus China, wo das Früchteschnitzen herstammt.

Wer bei Arthur Felgners Show auf dem Erntedankfest Appetit bekommt, kann diesen am Grill und am Tresen stillen. Die Versorgung der Gäste übernimmt wieder der Verein Ländliches Leben im Bielatal, der auch der Veranstalter ist. Die Mitglieder haben auch dafür gesorgt, dass den Kindern beim Streichelzoo und der Bastelmeile nicht langweilig wird. Sich die Tüten mit regionalen Spezialitäten vollschlagen können die Gäste beim Bauernmarkt. Dort gibt es unter anderem geräucherte Forellen aus dem Bielatal, Kartoffeln aus Reinhardtsdorf, frisch gepressten Apfelsaft aus Reichstein oder Bienenhonig sowie Wurst und Brot vom Bauernhof Schade aus Gersdorf. Das Erntedankfest wird obendrein mit Musik aus Böhmen garniert.

Und was ist eigentlich mit Apfel-Vogel und Gurken-Hai? „Auch wenn sie lecker aussehen, sollte man sie nicht verspeisen“, sagt Arthur Felger. Das gelte in China nämlich als sehr unhöflich.

Erntedankfest im Rittergut Bielatal, 8.10., ab 11 Uhr

zur Startseite