Viel zu schnell mit dem Firmenwagen

Ein Fiat-Transporter prallte am Montagvormittag mit der rechten Seite gegen einen Baum. © Danilo Dittrich

Reichenbach. Am Montagvormittag hat sich an der S 111 in der Nähe der Reißaus-Kreuzung ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei geriet gegen 9.08 Uhr ein mit Reifen beladener Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Dabei wurde die Seite des Fiat Ducato regelrecht aufgeschlitzt, sagte ein Polizeisprecher. Der 19-jährige Fahrer sei „viel zu schnell“ unterwegs gewesen. Durch einen Fahrfehler habe sich der Transporter aufgeschaukelt. Ein anderes Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer, sein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von circa 25 000 Euro. Die S 111 war zur Bergung und Unfallaufnahme für eine halbe Stunde voll gesperrt.

