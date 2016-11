Viel Wirbel um die Blätter Manche Görlitzer kommen mit Laubkehren kaum hinterher. Dann fliegt auch mal eine Mahnung aus dem Rathaus ein.

Alles muss weg. Lukas Knoetschke vom Hausmeisterservice Böhmer beseitigt im Wohnkomplex an der Ecke Kopernikusstraße/Karl-Eichler-Straße bergeweise Laub. Wie hier sammelt sich in diesen Tagen überall in der Stadt das Laub. © pawel sosnowski/80studio.net

Vor der Haustür stapeln sich die Blätter, der Gehweg ist rutschig durch das festgetretene Laub, und Autos am Straßenrand versinken unter einem Laubhaufen. Zu beräumen gibt es in diesen Herbsttagen in Görlitz genug. So hat auch der Hausmeisterservice von Andreas Böhmer viel zu tun. Erst ließ das Laub lange auf sich warten, und als es nun endlich fiel, kam es in Massen und wurde durch den vielen Regen nur umso schwerer. Andreas Böhmer sagt: „Wir geben jetzt richtig Gas, um das Laub noch vor dem ersten Frost wegzuräumen.“ Selbst für einen Hausmeisterservice mit den richtigen Geräten ist diese Arbeit wegen der nassen Blätter mühselig. Und nun gleich so viel auf einmal. Das bestätigt auch Stefan Kranich, Hausmeister bei der evangelischen Innenstadtgemeinde: „Wir mussten unser großes Laubrechen auf diesen Sonnabend umplanen, weil vor zwei Wochen noch viele Blätter auf den Bäumen waren.“ Auch die öffentlichen Wege und Grasflächen vor den Grundstücken müssen rasch gesäubert sein. Laut Satzung der Stadt sind die Anwohner dafür selbst verantwortlich – wenn Hauseigentümer nicht gerade einen Hausmeisterdienst damit beauftragen. Das Beräumen durch Anwohner funktioniert nicht überall. Etwa auf der Promenadenstraße ist zu beobachten, wie unterschiedlich dieser Aufgabe nachgekommen wird. Viele Hauseingänge und Gehwege sind freigeräumt. Aber es gibt auch einige Häuser, bei denen das nicht klappt. Oder für die durch die Reinigungsarbeiten der Stadt nur Mehrarbeit entsteht.

Das komme auf der Biesnitzer Straße viel zu oft vor, klagt eine Hausbesitzerin, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie sagt: „Wir ärgern uns sehr über die Stadt.“ Es habe ja etwas Gutes, dass morgens die Kehrmaschine unterwegs ist und auch die Parkplätze vor dem Haus gereinigt würden. Nur landen die Blätter auf dem Gras oder Gehweg. Dann kommt ein paar Stunden später eine zweite Reinigungsfirma der Stadt, welche den Gehweg säubert – nur um das Laub wieder auf den Parkplatz zu kehren. „Diese Arbeit bringt nichts. Oft räumen mein Mann und ich es dann selbst weg. Obwohl wir für diese Kehrarbeiten bezahlen.“

Dass es auch mit der städtischen Reinigung nicht immer pünktlich funktioniert, musste Andreas Böhmer bereits feststellen. Er warnt: „Es gibt Gehwege, bei denen die Fußgänger wirklich vorsichtig sein müssen. Das Laub wurde von der Stadt nicht weggeräumt und tritt sich dann fest.“ Die nassen Blätter würden dadurch zu einer gefährlich glatten Masse. Auch vor manchen Häusern auf der Promenadenstraße ist Vorsicht geboten. Aber dort kann die Reinigung durch die Bewohner nicht schnell genug gehen. Ansonsten landet eine Mahnung der Stadt im Briefkasten. Diese Erfahrung machte jetzt Reinhard Pietzsch. Er muss den Gehweg sowie die Nachthaltestelle für den Bus und die Grasfläche in der Nebenstraße reinigen. Er beseitigt das Laub alle 14 Tage. Das scheint der Stadt zu wenig zu sein, denn er erhielt eine Verwarnung. „Das ist mir seit gut zwanzig Jahren nicht passiert. Diese Mahnung verstehe ich nicht“, sagt er und will das Gespräch mit dem Rathaus suchen. Die Stadt hingegen möchte, dass die öffentlichen Plätze laubfrei sind. „Die Stadtverwaltung und die Anlieger sind verpflichtet, ihren Verkehrssicherungspflichten nachzukommen“, sagt Sylvia Otto aus dem Rathaus. „Leider muss oft mehrmals gereinigt werden, weil die Anwohner das Laub wieder auf die Straße kehren.“ Diese Mehrarbeit ist natürlich ein Problem, vor allem, wenn sich der Betriebshof schon auf den nahenden Wintereinbruch vorbereiten muss.

Der Landkreis teilt mit: Laub ist über die Biotonne oder Kompost zu entsorgen. An den Verkaufsstellen können 120-Liter-Gartenabfallsäcke für 3,12 Euro pro Stück erworben werden. Die Säcke können auch auf den Wertstoffhof gebracht werden.

