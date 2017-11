Viel Wind und wenig Regen Mit den Stürmen Xavier und Herwart war der Oktober durchwachsen. Der große Regen blieb dieses Jahr jedoch aus.

Mit Spitzen von über 100 Stundenkilometern fegten in den vergangenen Wochen Stürme durch Dresden. Die Regenfälle hielten sich dabei jedoch in Grenzen. © Robert Michael

Beim Wetter geht es in der jüngsten Zeit turbulent zu. Die Stürme Xavier und Herwart fegten im vergangenen Monat durchs Elbtal und bescherten der Feuerwehr einen enormen Aufwand. Bei Xavier mussten die Einsatzkräfte am 5. Oktober 60-mal und bei Herwart am vorletzten Wochenende 320-mal ausrücken, resümiert Feuerwehrsprecher Ralf Schröder. Aber nicht nur deshalb ist 2017 ein außergewöhnliches Jahr. Denn beim Regen sieht es völlig anders aus.

Das weiß Torsten Seiler ganz genau. Als Teamleiter ist er bei der Stadtentwässerung für die Planungsstrategie beim Kanalnetz-Ausbau zuständig. Das Unternehmen hat ein Regen-Messsystem, dessen Werte an 19 Stationen im Stadtgebiet im Fünf-Minuten-Rhythmus erfasst werden. „In diesem Jahr hat es noch keinen Starkregen gegeben, der die Kanalisation massiv überfordert hätte“, sagt Seiler. Dies ist bei kurzen und heftigen Niederschlägen zu erwarten, bei denen 25 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, erläutert der Fachmann. Beim Sturm Xavier wurden am 5. Oktober an der Kaditzer Messstation lediglich 9,9 Liter je Quadratmeter gemessen, bei Herwart in der Nacht vom 28. zum 29. Oktober binnen zehn Stunden nur 6,6 Liter.

Seiler hat den genauen Überblick, da ihm die Dresdner Regendaten von 50 Jahren vorliegen. Danach hat es im Oktober mit insgesamt 62 Litern je Quadratmeter in Dresden etwas mehr geregnet als im langjährigen Durchschnitt. Doch er kennt ganz andere Fälle. So fielen im vergangenen Jahr allein an vier extremen Juli-Tagen 60 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Dieses Jahr ist es eher etwas trocken. So blieben der Januar, der Mai und Juni und auch der September deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.

Für die Stadtentwässerung haben diese Werte einen großen Nutzen. Das Kanalsystem hat bewährte Anlagen für den Extremfall. So gibt es Regenüberläufe, durch die bei Starkregen verdünntes Abwasser in Flüsse und Bäche fließt. Andererseits gibt es Speicherbauwerke und Schieber in den Kanälen, die Abwasser zurückhalten können. Viele Bauwerke sind elektronisch verbunden, sodass der Abfluss automatisch gesteuert werden kann. Dass die Extreme dieses Jahr ausblieben, zeigt sich auch bei der Feuerwehr. Die musste nur zu vier Wasserschäden ausrücken. „Das waren aber lapidare Sachen“, sagt Sprecher Schröder. In einem Fall war eine Baugrube übergelaufen, in einem weiteren eine Dachrinne.

zur Startseite