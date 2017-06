Viel Wasser – wenig Probleme Gewitter und Regen ließen am Mittwochnachmittag Schlimmes erahnen. Doch die Stadtregion kam glimpflich davon.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mittwochabend floss in diesem Bereich der Stauffenbergstraße in Hoyerswerda das Wasser nicht mehr ab. Die meisten Kraftfahrer durchfuhren die Pfütze sehr vorsichtig. © Uwe Schulz Mittwochabend floss in diesem Bereich der Stauffenbergstraße in Hoyerswerda das Wasser nicht mehr ab. Die meisten Kraftfahrer durchfuhren die Pfütze sehr vorsichtig.

Die Berufsfeuerwehr Hoyerswerda kümmerte sich gestern um diesen Ablauf in der Spohlaer Straße in Zeißig.

Das heftige Gewitter am frühen Mittwochabend ließ so manchem einen kräftigen Schreck in die Glieder fahren. In einigen Teilen von Hoyerswerda fiel am Nachmittag ganz kurz der Strom aus. Dazu tat der heftige Regen sein Übriges. Aber Hoyerswerda und Umgebung kam vergleichsweise glimpflich davon, anders als in anderen Teilen Deutschlands, wie in Berlin, wo die Feuerwehr gestern den Ausnahmezustand ausrufen musste.

Die Wetterlage hat der Berufsfeuerwehr Hoyerswerda weniger Arbeit beschert, als befürchtet. Im Bereich Bröthen fiel ein Ast über die Straße, und am Donnerstagmorgen hatten die Kameraden in Zeißig zu tun. Am Mittwoch trat der Dorfgraben im Bereich der Spohlaer Straße und am Kinderbaumpark über die Ufer. Zum Schrecken der Anwohner lief das Wasser zum Teil auf die Grundstücke. Nach einem Notruf bei der Leitstelle rückte die Feuerwehr Hoyerswerda aus und traf erste Sofortmaßnahmen, die einen weiteren Anstieg verhinderten.

Auch im Stadtgebiet Hoyerswerda gab es mehrere Stellen, an denen die Abwasserkanäle nicht sofort in der Lage waren, die großen Regenmengen aufzunehmen, zum Beispiel in der Stauffenberg- und Herrmannstraße. Aber zu größeren Problemen führte das nicht.

Keine größeren Schäden infolge der Gewitterfront wurden in der Gemeinde Elsterheide registriert. Auch anderswo verlief der Nachmittag glimpflich. Im Bernsdorfer Ortsteil Zeißholz musste lediglich ein umgekippter Baum von der Grube-Clara-Straße entfernt werden. Lauta und die Ortsteile kamen am Mittwoch schadlos davon. Im Gegensatz zum Unwetter in der vergangenen Woche, als fünf Bäume von den Sturmböen zu Fall gebracht wurden. Das Problem bei Starkregen wie am Mittwoch und auch gestern war auch hier wieder die Straßenentwässerung, die den anfallenden Wassermassen nicht in jedem Fall gewachsen ist.

In Wittichenau haben Einkäufer im Stadtzentrum die Folgen des Unwetters gespürt. Weil das Wasser schlecht ablief, kam es bis in den Eingang des Supermarktes. Auch einige Keller von Wohnhäusern waren betroffen. Im Klärwerk wurden die Regenmengen gemessen: Auf den Quadratmeter waren es 50 Liter. In Spreewitz musste die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstagfrüh den Keller der Kita Spreespatzen auspumpen.

Mit Sorge wurde gestern Vormittag auf die Wetterlage geblickt. Aber es blieb tagsüber bei leichtem Regen. Laut Wetterradar dürfte nichts Schlimmes mehr kommen, hieß es gestern von der Berufsfeuerwehr. Sie hat sich auf mögliche Probleme eingestellt, die Teamstärke erhöht und Gespräche mit Kollegen geführt, die im Notfall die Reihen verstärken könnten. (rgr/hl)

zur Startseite