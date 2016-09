Viel Unkraut am Fürstengraben Für Hochwasserschutz müssen im Verlauf des Baches Brücken repariert, Gestrüpp entfernt werden. Hinzu kommt ein Müllproblem.

Alles andere als frei ist der Weg für das Wasser an vielen Stellen des Fürstengrabens. Das kann im Hochwasserfall gefährlich werden. Die Stadt will deshalb weitere Stellen beräumen. Auch die Radwegebrücke über den Graben soll saniert werden.

Das kann im Hochwasserfall gefährlich werden. Die Stadt will deshalb weitere Stellen beräumen. Auch die Radwegebrücke über den Graben soll saniert werden.

Reichlich Arbeit beschert der durch Cölln, Vorbrücke und Niederfähre fließende und unterhalb der Hafenstraße in die Elbe mündende Fürstengraben dem städtischen Bauhof. Da die Sohle des Gewässers so tief liegt, dass die Elbe bei jedem größeren Hochwasser in ihn zurückströmt, kommt es hier häufig zu Problemen. Deshalb fielen für die Stadt seit dem Juni-Hochwasser 2013 viele Aufgaben im Gewässerbereich an.

„Erste Bereinigungs- und Instandsetzungsarbeiten wurden im August vergangenen Jahres beauftragt und bis zum jetzigen Zeitpunkt im Abschnitt zwischen Hafenstraßenbrücke und Hainstraße realisiert“, sagt Stadtsprecher Philipp Maurer. Das betreffe die umfassende Stabilisierung von Böschungen und die Instandsetzung der Sohlepflasterungen. Nun soll es in den nächsten Wochen weitergehen – nämlich auf dem Abschnitt von der Hainstraße bis Großenhainer Straße. Dabei sollen Ablagerungen und Gestrüpp beräumt werden und auch die Brücken zwischen Hainweg und August-Bebel-Straße instand gesetzt werden, so Maurer.

Auch die Radwegbrücke über den Fürstengraben war ursprünglich für eine Sanierung vorgesehen, dieser Plan innerhalb der Verwaltung im Februar dieses Jahres aber zurückgestellt. Jetzt steht er doch wieder auf der Agenda. Denn für die Fürstengrabenbrücke ist ein Neubau mit einer auf einem Betonteil aufgelagerten Granitkonstruktion vorgesehen. Die Kosten betragen knapp 200 000 Euro. Bereits im letzten Jahr mussten mehrere flutgeschädigte Parzellen der am Fürstengraben gelegenen Kleingartensparte „Heiliger Grund“ weichen. Dadurch konnte die Stadt mehrere Hektar Überflutungsfläche hinzu gewinnen. „Der Rückbau ist weitestgehend abgeschlossen. Lediglich Pflegearbeiten sind hier noch durchzuführen“, sagt Philipp Maurer. Geplant sei, das Areal als Weideland zur Verfügung zu stellen. Mit der Freigabe sei allerdings frühestens in einem Jahr zu rechnen – sobald die Renaturierung abgeschlossen sei. Zuständig für Planung und Bauüberwachung ist das Büro IRS aus Moritzburg.

Dass unabhängig davon im Bereich der ehemaligen Kleingärten, aber auch an deren Stellen – so etwa unterhalb der August-Bebel-Straße nahe des Polizeireviers Meißen – noch einiges zu tun ist, zeigt sich in diesen Tagen. Nicht nur, dass der Wasserdurchlauf an vielen Stellen von Ranken und Farnen beeinträchtigt wird, auch unachtsam weggeworfener Müll ist ein häufiges Ärgernis. Vor Kurzem haben Mitarbeiter des Bauhofs an mehreren Stellen Müll eingesammelt.

Von großen Mengen Unrat und ernsthaften Problemen im Verlauf des Baches könne derzeit aber keine Rede sein, teilt der Stadtsprecher mit. Inwiefern diese Einschätzung zutrifft, zeigt sich erst, sollte vor dem Ende der geplanten Beräumungs- und Instandsetzungsarbeiten im Herbst ein Hochwasser auftreten. So seine Bedenken hat auch ein 75-jähriger Meißner, der am Fuß der Katzenstufen am Rand des Geländes der ehemaligen Kleingärten „Heiliger Grund“ eine Garage besitzt. Direkt daneben verläuft der Fürstengraben. Doch er ist vor lauter Unkraut und Bewuchs fast nicht zu erkennen. „In diesem Jahr ist noch nicht einmal Grünzeug entfernt oder zumindest gestutzt worden“, sagt der Garagenbesitzer. Zwar freue er sich, dass die Stadt auf dem Areal unterhalb der Katzenstufen in letzter Zeit kleiner Verschönerungsarbeiten durchgeführt habe.

„Aber noch immer wurde der dichte Bewuchs zwischen den Felsen und dem Zulauf zum Fürstengraben nicht entfernt, sodass Wasser bei starken Niederschlägen nicht störungsfrei in den Bach abfließt, sondern die Garagen umspült“, so der Ruheständler. Er wünscht sich häufigere Einsätze von Bauhofmitarbeitern entlang des Fürstengrabens. Mit den sich in den nächsten Wochen fortsetzenden Arbeiten will die Stadt diesem Wunsch nachkommen. „Die Sanierung des Flusslaufes ermöglicht ein schnelles Abfließen der Wassermengen bei Starkregen, die beräumten elbnahen Flächen geben dem Fluss Raum. Die dafür nötigen Schritte sind in die Wege geleitet“, so Philipp Maurer.

