Viel Trubel um den Handwerksmarkt Der beliebte Olbersdorfer Markt findet in diesem Jahr wieder nur an zwei Tagen statt. Der Streit um den Volkstrauertag-Sonntag könnte nun sogar vor Gericht enden.

Die Brunnenziege im Olbersdorfer Skulpturenpark freut sich, dass endlich wieder mal was los ist: Mitarbeiter von Olbersdorfer Unternehmen haben am Mittwoch den Handwerksmarkt vorbereitet, der am Freitag und Sonnabend stattfindet. © Matthias Weber

Die Marktbuden sind aufgestellt, die Dekoration liegt bereit. Viele Hände helfen in diesen Tagen bei der Vorbereitung des 9. vorwinterlichen Handwerksmarktes, der am Freitag und Sonnabend wie gewohnt am unteren Kreisverkehr in Olbersdorf stattfindet. Auch bei der Gestaltung des Marktgeländes gibt es Veränderungen, wie Mitveranstalter Karsten Hummel, Geschäftsführer des kommunalen Olbersdorfer Wohnungsunternehmens KWV, sagt. „Da uns einige Händler abgesagt haben und es uns nicht gelungen ist, für diese einen qualitativ entsprechenden Ersatz zu finden, haben wir die Marktbuden am Blumeneck und im Skulpturenpark teilweise anders angeordnet“, so Karsten Hummel.

Auf vier der bisher 42 teilnehmenden Händler müssen die Organisatoren des vorwinterlichen Olbersdorfer Handwerksmarktes dieses Jahr verzichten. Grund dafür ist, dass der Markt nur am Freitag und Sonnabend stattfindet, nicht jedoch, wie sieben Jahre lang, auch am Sonntag, der als Volkstrauertag ein stiller Feiertag ist. Die Marktorganisatoren haben zwar auch in diesem Jahr eine Ausnahmegenehmigung beim Landratsamt beantragt, den Markt am Volkstrauertag durchführen zu können. Diese Genehmigung aber hat das Landratsamt als Kreispolizeibehörde nicht erteilt. Das sächsische Sonn- und Feiertagsgesetz verbiete am Volkstrauertag neben Tanzveranstaltungen auch die Durchführung anderer öffentlicher Vergnügungen, die „dem ernsten Charakter dieses Tages zuwiderlaufen“, hat das Ordnungsamt des Kreises in seinem Ablehnungsbescheid im August dieses Jahres an die Olbersdorfer Markt-Organisatoren geschrieben. Eine Vergnügung in diesem Sinne ist für das Landratsamt jede Veranstaltung, „die dazu bestimmt ist, die Besucher zu unterhalten, zu belustigen, zu zerstreuen oder zu entspannen“. Zwar sind die Organisatoren des Handwerksmarktes gegen den Bescheid des Landratsamtes in Widerspruch gegangen, haben aber auch die Durchführung des Marktes am Volkstrauertag-Sonntag bereits abgesagt. Die Erfahrung aus dem Vorjahr mag dabei Pate gestanden haben: „Da haben wir das Verbot der Landesdirektion am Freitag vor dem Markt bekommen“, sagt Karsten Hummel.

Mit großer Verwunderung haben die Olbersdorfer Organisatoren darum in den vergangenen Tagen nach Zittau geblickt, wo die alljährliche traditionelle Modelleisenbahnausstellung des Modellbahnvereins Zimec mit der gleichen Begründung wie im Fall Olbersdorf erst abgesagt, dann jedoch nach dem Einsatz des CDU-Landtagsabgeordneten Stephan Meyer genehmigt wurde. „Auch die Modelleisenbahnausstellung ist für alle zugänglich und deshalb öffentlich. Der Unterhaltung und Zerstreuung dient sie mindestens genauso wie die Begegnung oder das Gespräch mit Freunden auf unserem Markt“, sagt Karsten Hummel. Olbersdorfs Bürgermeister Andreas Förster (FDP) stößt ins selbe Horn: „Die Zittauer Modellbahnausstellung wurde auch öffentlich beworben und ist nicht darauf angelegt, die Teilnahme auf einen bestimmten, abgegrenzten Personenkreis zu beschränken. Auch bei dieser Veranstaltung geht es darum, die Besucher zu unterhalten, zu zerstreuen und zum Entspannen und Verweilen zu bewegen“, so Förster. Auch bezüglich des Vorliegens eines wichtigen Grundes, der eine Ausnahmegenehmigung möglich macht, sieht Förster keinen Unterschied zum Handwerksmarkt.

Für die Organisatoren des Handwerksmarktes ist die Angelegenheit darum noch lange nicht beendet. „Wir wollen eine eindeutige Klärung für Sachsen, ob am Volkstrauertag Veranstaltungen durchgeführt werden können oder nicht“, sagt Karsten Hummel und stellt bei einem erneuten Verbot des Handwerksmarktes durch die Landesdirektion den Gang vors Verwaltungsgericht in Aussicht.

Hummel hat selbst im Internet recherchiert und herausgefunden, dass am Volkstrauertag in ganz Sachsen öffentliche Veranstaltungen stattfinden – Trödelmärkte, Operetten- und Kabarettaufführungen, Kinderkino, Musikkonzerte. „Wir haben der Landesdirektion allein 40 Veranstaltungen an diesem Tag allein in Dresden und Leipzig gemeldet. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen und das empfinden wir als Ungleichbehandlung“, so Hummel. „Die Politik muss sich nun dazu erklären.“ Karsten Hummel hat an diese einen Wunsch: „Man sollte sich überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, das Sonn- und Feiertagsgesetz am Lebensgefühl der Leute auszurichten.“

9. vorwinterlicher Handwerksmarkt am unteren Kreisverkehr sowie im Skulpturenpark in Olbersdorf, Freitag, 14 bis 19 Uhr (17 Uhr Fackel- und Lampionumzug), und Sonnabend, 9 bis 19 Uhr (15 Uhr Akkordeonorchester Olbersdorf, 18.30 Uhr Feuershow)

zur Startseite