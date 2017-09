Viel Theater um das schönste Ei Im Stadtgut erleben Kinder eine besondere Aufführung. Die soll auch zum Lesen animieren.

Die Hühner Pünktchen, Latte, dargestellt von Annegret Geist, und Feder streiten darüber, wer das schönste Huhn ist. © Dietmar Thomas

Der Veranstaltungsraum im Leisniger Stadtgut ist rappelvoll. Voller Vorfreude warten Kinder aus den Tagesstätten in Leisnig und Umgebung auf den Beginn der Vorstellung. Zu Gast ist Annegret Geist mit dem „TheaterGeist“. Sie spielt das Stück „Das schönste Ei der Welt“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Helme Heine. Die drei Hühner Pünktchen, Feder und Latte streiten sich tagein tagaus, denn jede will die Schönste im Stall sein. Da sie sich nicht einigen können, gehen die drei zum König. Der möge eine Entscheidung treffen. „Wir veranstalten eine Hühnerei, jede legt ein Ei“, beschließt der König. So möchte er die inneren Werte der Hühner vergleichen, um anschließend zu entscheiden.

Eingeladen zu dem Theaterstück hat die Bibliothek Leisnig auf Initiative des Landesverbandes Sachsen des Deutschen Bibliotheksverbandes. Im Projekt „Kilian – Kinderliteratur anders“ soll den Kindern die Lust am Lesen nahegebracht werden. „Das Projekt wird vom sächsischen Kultusministerium gefördert“, sagt Kerstin Otto, Leiterin der Leisniger Stadtbibliothek. „Jede Kindereinrichtung bekommt ein Exemplar des Buches mit. So kann das Theaterstück noch einmal nachbereitet werden“, so Otto.

