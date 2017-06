Viel Theater im Erlebnisbad Der Kultursommer ist eröffnet. Vier Städte bieten vier Wochen ein buntes Sommerprogramm.

Die Kinderliedermacher Leichtfuß & Liederliesel, alias Beate Tarrachund Reinhard Simmgen, gastierten am Dienstag zum Kultursommer im Erlebnisbad in Rathewalde © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Für alle, die noch nicht in den Urlaub fahren oder ganz zu Hause bleiben, gibt es ab sofort wieder den Kultursommer – dieses Mal schon in der sechsten Auflage. Der Kultursommer ist eine Veranstaltungsreihe der Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz mit den Städten Hohnstein, Neustadt, Stolpen und Sebnitz.

In dieser Reihenfolge präsentieren die Städte jeweils eine Woche lang die verschiedensten Veranstaltungen. Traditionell bietet Hohnstein Puppen- und Musiktheater-Aufführungen an. Außerdem gibt am 28. Juni, ab 13 Uhr, Holzgestalterin Ingeborg Weinberg in ihrem Atelier im Ortsteil Goßdorf einen Schnupperkurs für kreative Holzarbeiten an. Höhepunkt wird dann das Fest der Märchen am 1. Juli in Ulbersdorf sein.

Die Stadt Neustadt hat Musik und Humor auf dem Programmplan. Paddys Bluesband ist bereits Stammgast dieser sommerlichen Veranstaltungsreihe. Viel zu lachen gibt es dann mit Peter Flache und seinem kabarettistischen Rundumschlag. In der dritten Ferienwoche ist die Stadt Stolpen dran. Hier dreht sich erfahrungsgemäß wieder einiges um die Burg und den Basalt. So gibt es zum Beispiel eine Sonderführung zum Thema Reformation und eine Autorenlesung mit Stefan Jahnke über Macht und Intrigen Anfang des 19. Jahrhunderts in Stolpen.

Den Abschluss des Kultursommers gestaltet Sebnitz. Hauptveranstaltungsort ist hier der Marktplatz. Täglich gibt es Musik der verschiedensten Stilrichtungen, beginnend mit Rock und Pop, über den Bergsteigerchor Sebnitz bis hin zur Kammermusik. Auf dem Programm stehen unter anderem Auftritte von Drugmillers Big Band, der U 2-Revival Coverband aus Tschechien und der Krippentaler Muntermacher.Zu beachten ist, dass in den einzelnen Städten nicht alle Veranstaltungen kostenfrei sind. Deshalb sollte man sich vorher informieren.

Das komplette Programm des Kultursommers ist abrufbar im Internet. Flyer gibt es auch in den jeweiligen Tourist-Informationen.

zur Startseite