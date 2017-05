Viel Streusalz im Winter auf Straßen im Landkreis

In dieser Wintersaison haben die vier Straßenmeistereien des Landkreises, also Freital, Dohma, Langburkersdorf und Altenberg, insgesamt fast 8 900 Tonnen Streusalz auf die Straßen gebracht. Die Kosten dafür haben rund 800 000 Euro betragen, teilt das Landratsamt auf SZ-Nachfrage mit. Alle Bundes-, Staats- und Kreisstraßen des Kreises umfassen rund 1 200 Kilometer.

Zum Vergleich: In den milderen Wintern 2014/2015 und 2015/16 wurden 6 800 beziehungsweise 2 700 Tonnen Streusalz verbraucht. Im harten Winter 2012/13 waren es 13 800 Tonnen. Insgesamt hat der Winter den Landkreis rund drei Millionen Euro gekostet. Dieses Geld umfasst je gut eine Million Euro für Personal sowie Fahrzeuge und Geräte. Hinzu kommt das Geld für das Salz. In einer ersten Marge hat der Landkreis wie in jedem Jahr rund 7 000 Tonnen vorgehalten. 6 000 weitere Tonnen waren im Vorfeld der Wintersaison zusätzlich vertraglich gesichert. (SZ/wer)

