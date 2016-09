Viel Sonne beim Löbauer Spatzenfest Schlagersängerin Katharina Herz und die Kastelruther Spatzen haben das Publikum in der Messehalle zum Oberlausitzer Bauernmarkt unterhalten.

Schlagersängerin Katharina Herz. © Rafael Sampedro

Zum dritten Mal haben am Freitag die Kastelruther Spatzen in Löbau gesungen, und zum dritten Mal hat parallel dazu ein Oberlausitzer Bauernmarkt auf dem Messegelände stattgefunden. Die Halle war beim Konzert am Freitagnachmittag erneut gut gefüllt, die Volksmusikstars finden auch in Löbau ihr Publikum. In der Halle selbst sind aber nicht nur die sieben Kastelruther Spatzen zu erleben gewesen, sondern auch die Schlagersängerin Katharina Herz (im Bild) hat ihre Songs zum Besten gegeben. Sie ist regelmäßig im Fernsehen zu erleben und arbeitet mit vielen anderen Schlagerstars zusammen.

