Viel Schönes am vierten Advent Es gibt die letzten Weihnachtsmärkte in der Region. Teils mit überraschenden Angeboten, teils an versteckten Orten.

© dpa

Vierter Advent – und kein bisschen weihnachtsmarktmüde: In Bischofswerda, Bühlau und Demitz gibt es am Wochenende dafür besondere Angebote.

Für Leute, die noch Geschenke suchen: Weihnachtsmarkt bei Adler Orange

Der Weihnachtsmarkt bei Adler Orange ist seit Jahren eine feste Größe am vierten Adventswochenende. Acht Händler aus der Region bieten ihre Waren an. Neu mit dabei ist Mandy Holland mit ihrer Genusswerkstatt aus Burkau, die sie im September eröffnet hat. Sie bietet regionale Produkte und Spezialitäten an, darunter Wein und Spirituosen von kleineren Winzern aus unserer Region, Dip-Mischungen – auch zum Verkosten –, Öle, Kaffee, Kräuter und selbst gemachte Pralinen. Das erste Mal dabei ist auch die Drechselwerkstatt von Lajos Varga. Er verkauft selbst gemachte Schalen, Ketten, Ohrringe, Dekorationsartikel und vieles mehr.

Das zweite Mal dabei ist „Julchens Schmukkästl“ aus Ohorn. Verkauft werden unter anderem Loops und Tücher, dazu passend abgestimmte Ketten und Ohrringe. Auch Stofftiere und Wärmekissen werden angeboten. Ebenfalls das zweite Mal dabei ist die Firma Oppacher Advent – Bergermann Floristik. Sie kommt mit Deko- und Geschenkideen nach Bischofswerda. Für Leib und Seele werden verschiedene Glühweine, Bratwurst und süße Sachen, Honigprodukte sowie Wein, Liköre und Spirituosen verkauft. Genießen können die Besucher all das am Weihnachtsfeuer vor dem Geschäft, sagt Corina Weßollek, Marktleiterin bei Adler Orange.

In der Eingangshalle zeigen die Landfrauen aus Bischofswerda ihre Arbeiten. Besucher können ihnen beim Klöppeln zusehen. Pamela Aila aus Neustadt flechtet Kindern farbige Zöpfe ins Haar. Außerdem ist das Wichtelhaus in der Eingangshalle für alle Kinder geöffnet. „Dort haben die Kids viele Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben, während die Eltern Geschenke kaufen oder einen Glühwein trinken“, sagt Corina Weßollek.

Das Highlight am Sonntag gegen 16 Uhr ist der Auftritt von Theresa aus Leipzig. Die Sängerin wird am Piano begleitet und zaubert mit Balladen und Weihnachtsliedern romantische Stimmung auf den Weihnachtsmarkt. Geöffnet ist der Markt am Sonnabend 10 bis 18 Uhr und am Sonntag 13 bis 18 Uhr. An beiden Tagen kommt der Weihnachtsmann. Treffen kann man ihn zwischen 15 und 17 Uhr.

Für Leute, die es familiär mögen: Weihnachtsmarkt in Bühlau

Im Großharthauer Ortsteil Bühlau sorgt der Jugendklub am Sonnabend für weihnachtliche Stimmung. Am Klub beginnt 14 Uhr der Weihnachtsmarkt. In geselliger Runde kann man einen schönen Nachmittag genießen und dabei unter anderem Stollen, Glühwein und Wildschwein genießen. Auch die Wichtel vom Kinderhaus „Apfelbäumchen“ sind wieder mit dabei. Der Weihnachtsmann kommt – natürlich mit einem großen Sack Geschenke.

Links zum Thema Fachmärkte am Sonntag geöffnet

Für Leute, die es romantisch mögen: Weihnachtslichter im Steinbruch

Seit einigen Jahren bietet Demitz einen besonderen Weihnachtsmarkt: in einem Steinbruch. Ein Tipp für Romantiker. Der Klosterbruch nahe der Straße nach Schmölln wird am Sonntagabend festlich beleuchtet – mit Lichterketten, aber auch Kerzen und Teelichtern. Bei Glühwein, Bier, alkoholfreien Getränken, Bratwurst und anderen Angeboten kann man sich stärken und bei Gesprächen gemütliche Stunden verbringen. Künstlerisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Posaunenchor der Kirchgemeinde. – Die Veranstaltung „Weihnachtslichter im Klosterbruch“ beginnt am Demitzer Gasthaus Kmoch, Hauptstraße. Ab 16 Uhr kann man sich dort in Vorweihnachtsstimmung bringen, 16.30 Uhr beginnt am Gasthaus ein etwa 15-minütiger Lampion- und Fackelumzug zum Steinbruch. Die Freiwillige Feuerwehr sichert den Weg ab. Trotzdem sollte man eine Taschenlampe dabei haben.

Für Leute, die Neues erfahren wollen: Adventsführung im Barockschloss

Das Barockschloss Rammenau ist weihnachtlich geschmückt. Besucher können das Schloss am Sonntagnachmittag auf besondere Weise erleben – während einer Adventsführung mit weihnachtlichen Geschichten und kleinen Kostproben. Die Führung beginnt 14 Uhr. Und wer einmal in der Landbarockanlage ist, sollte sich auch die Sonderausstellung ansehen. Gezeigt werden Kinderbücher aus der DDR.

Für Leute, die es unkonventionell mögen: Jazz in der Kirche

Am Sonntag, 15 Uhr, erklingt in der Großdrebnitzer Kirche ein Adventskonzert ganz besonderer Art. Mit Trompete und Orgel nimmt das Duo Zia die Zuhörer mit auf eine musikalische Weltreise. Ausgangspunkt der gemeinsamen jazzigen und meditativ-besinnlichen Improvisationen sind traditionelle Advents- und Weihnachtslieder verschiedener Kulturen und Jahrhunderte. Zwischen afroamerikanischen Spirituals, Gesängen aus dem Nahen Osten, traditionellen europäischen Chorälen bis hin zur mittelalterlichen Gregorianik halten Marcus Rust und Christian Grosch noch einiges Unerwartetes bereit, verspricht Samuel Holzhey, Kantor der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Bischofswerda.

Marcus Rust und Christian Grosch bilden das Duo Zia. Marcus Rust studierte 2005 bis 2011 Trompete (Jazz-Rock-Pop) an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden. Bei einem längeren Aufenthalt in Indien wurde seine Liebe zur traditionellen Musik ferner Kulturen geweckt. Die Verbindung von ethnischer Musik mit Jazz und Improvisation bestimmt seitdem sein musikalisches Leben. Christian Grosch kam durch das umfangreiche kirchenmusikalische Wirken seines Vaters Hartmut Grosch bereits seit der frühen Kindheit sehr intensiv mit Musik und einer Vielzahl von Musikinstrumenten in Berührung. Er studierte Kirchenmusik (A) in Halle und Göteborg und anschließend Jazzklavier in Dresden.

Der Eintritt zu dem Konzert in der Großdrebnitzer Martinskirche ist frei. Um die Kosten des Konzertes zu decken, bitten die Veranstalter am Ausgang um eine Kollekte. (SZ)

zur Startseite