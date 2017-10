Viel Schaden, wenig Beute

Diebe brechen in Jugendklub ein Hohnstein. In den Jugendklub an der Straße Am Schloss im Hohnsteiner Ortsteil Ulbersdorf wurde eingebrochen. Die unbekannten Täter hatten in der Nacht zum Mittwoch zunächst eine Tür aufgehebelt und sich Zutritt verschafft. Im Klub brachen sie eine weitere Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach einer ersten Einschätzung stahlen die Täter 60 Euro Bargeld, vier Schachteln Zigaretten sowie einen Rucksack. Der Sachschaden an den Türen beläuft sich auf rund 1 000 Euro.

Kollision wegen tiefstehender Sonne Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Weil er geblendet war, verursachte ein 78-Jähriger einen Unfall. Der Senior fuhr am Montagvormittag mit einem VW Golf auf der Schulstraße in Dürrröhrsdorf aus Richtung Hauptstraße kommend. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen am Straßenrand parkenden Citroen und fuhr auf. Der Senior blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 7000 Euro.

Laptops aus Firmenbüros gestohlen Dresden-Coschütz. Über einen Firmeneinbruch in der Nacht zum Montag in Dresden-Coschütz informiert die Polizei. An der Stuttgarter Straße hatten Unbekannte ein Fenster aufgehebelt und hatten sich so Zutritt zu einem Firmenbüro verschafft. Aus den Räumlichkeiten wurden drei Laptops gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 5 100 Euro. Die Höhe des Sachschadens am Gebäude und in den Räumen wird mit 100 Euro angegeben.