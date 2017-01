Viel Resonanz auf Saurierpark-Aufruf Alte Fotos vom Park in Kleinwelka sollen in einem Buch erscheinen.

Der Saurierpark in Kleinwelka ist ein touristischer Anziehungspunkt. © dpa

Zwei Berlinerinnen hatten im Sommer einen Aufruf in der SZ gestartet. Sie suchten alte Fotos vom Saurierpark – Schnappschüsse und Andenken, die vor der Jahrtausendwende in Kleinwelka entstanden, mit dem Ziel, einen Fotoband daraus zu veröffentlichen. Die Resonanz war überwältigend. „Wir haben inzwischen mehr als 500 Bilder gesammelt“, berichtet die Kulturwissenschaftlerin Janne Gärtner, die das Projekt gemeinsam mit Anne Waak umsetzen will. Die Frauen sind sehr zuversichtlich.

Eine Auswahl der besten Bilder soll demnächst in Buchform erscheinen. „Wir sind zurzeit mit einem Verlag im Gespräch, der daran interessiert ist, das Buch zu veröffentlichen“, teilt Janne Gärtner mit. Ihr Plan ist, dass der Bildband noch in diesem Jahr erscheint. Wer in seinem Fundus noch die ein oder andere Fotoerinnerung, sei es in Schwarz-Weiß, in Farbe oder als Polaroid entdeckt, kann gern mit den beiden Frauen Kontakt aufnehmen. (SZ/ma)

kleinwelkafotoprojekt@gmx.de

