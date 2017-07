Viel Regen in Meißen erwartet Das Ordnungsamt bittet wegen möglichen Starkregens um Achtsamkeit und notfalls um Anrufe beim Bauhof der Stadt.

Wichtig bei unwetterartigem Niederschlag: unter anderem saubere Schnittgerinne an den Straßenrändern, damit das Wasser besser ablaufen kann. © Symbolbild/dpa

Die Stadt Meißen bittet in einer Mitteilung ihre Bürger um erhöhte Aufmerksamkeit wegen möglicher starker Regenfälle an diesem Mittwoch. „Auch weiterhin warnt der Deutsche Wetterdienst vor lokal begrenzten Starkniederschlägen, die nicht genau örtlich vorhergesagt werden können“, so eine Sprecherin. Deshalb könne es erneut zu unvorhergesehenen Ereignissen wie der Schlammflut an der B6 kommen.

Das Meißner Ordnungsamt bitte daher alle Bürger der Stadt, sich auf die Wettersituation einzustellen. Der Bauhof und das Ordnungsamt kontrollierten die Tageswasserabläufe und kleinen Fließgewässer in Meißen. Sollten den Bürgern im Stadtgebiet Tagesabläufe oder andere Stellen auffallen, an denen das Regenwasser nicht richtig abfließen kann, bittet die Stadt darum, den Bauhof zu kontaktieren. Zudem seien Anlieger aufgerufen, Schnittgerinne an Straßenrändern zu säubern. (SZ/mhe)

Bauhof: Telefon 458084 oder Bauhof@stadt-meissen.de

