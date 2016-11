Viel Rauch um (fast) nichts Einen Schreck bekamen Mitarbeiter einer Ohorner Firma am Mittwochmorgen. Doch das Befürchtete war nicht eingetreten.

Heiße Späne waren die Ursache der Rauchentwicklung. Sie wurden ins Freie gebracht. © Rocci Klein

Zu einem Einsatz wurden am Mittwochmorgen die freiwilligen Feuerwehren in die Röderstraße in Ohorn alarmiert. Aus einem Modellbauunternehmen wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. 6 Uhr hatten Mitarbeiter, die zur Arbeit kamen, den Qualm bemerkt. Wie die Polizei mitteilt, brannte es jedoch nicht.

In dem Produktionsgebäude befinden sich vollautomatische Fräsmaschinen, die unbeaufsichtigt über Nacht arbeiten. Offensichtlich war es zu einer starken Erwärmung gekommen, die zu den qualmenden Spänen führten. Feuerwehleute mit Atemschutz brachten die Späne ins Freie und löschten sie ab. (szo)

