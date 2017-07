Viel Platz im Gewerbegebiet Anfragen gibt es laut Stadt kontinuierlich. Doch interessieren sich die Anwärter nicht nur für Riesa.

Rathauschef Marco Müller kümmert sich persönlich um die Interessenten. © Sebastian Schultz

Rund 20 Prozent der Fläche in Riesas neuem Gewerbegebiet an der Glogauer Straße sind laut Angaben der Stadtverwaltung inzwischen verkauft. Das teilte das Rathaus auf SZ-Anfrage mit. „Dazu gehören die bisher stattgefundenen oder im Bau befindlichen Ansiedlungen sowie der abgeschlossene Verkauf an Firmen, die aber noch nicht gebaut haben“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Weitere drei Prozent seien reserviert. Nachfragen gebe es kontinuierlich. „Aber natürlich fragen die Interessenten nicht nur in Riesa nach, sondern nehmen meist mehrere Standorte in die Auswahl“, so Päsler. Um Interessenten kümmert sich Rathauschef Marco Müller laut Internetseite der Stadt persönlich.

Zu den Unternehmen, die sich bislang an der Glogauer Straße angesiedelt haben, gehört etwa der Elektrogroßhandel Sonepar. Die Dekra und das Unternehmen Leichsner Kompro waren nach Fertigstellung des Gewerbegebietes innerhalb der Stadt Riesa umgezogen. Das insgesamt rund 14 Hektar große Areal (etwa so groß wie 20 Fußballfelder), samt einer 450 Meter langen Straße, wurde im Herbst des vergangenen Jahres fertiggestellt.

