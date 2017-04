Viel Platz für neue Wohnungen Freie Flächen in Plauen sind rar. Überall entstehen neue Häuser. Die Investoren buhlen vor allem um eine Zielgruppe.

Die hässlichen Baracken sind verschwunden. Die Bagger haben ganze Arbeit geleistet. Das Grundstück an der Chemnitzer Straße gegenüber dem alten Annenfriedhof hat sich verändert. Endlich passiert etwas, mögen Kenner der Fläche denken. Schon lange wird hier ein moderner Wohnstandort mit mehreren Neubauten geplant. Mehrmals haben die Planer ihre Ideen vorgestellt. Nun scheint Bewegung in das Vorhaben zu kommen. Die Baracken, ein leerer Autohandel, Garagen und Reste einer alten Fabrik verschwinden.

Kaum ein anderes Ortsamtsgebiet ist bei den Investoren so beliebt wie Plauen mit seinen Stadtteilen. Die Wohnungen sind sehr gefragt. Nahe des Campus der TU Dresden in der Südvorstadt und in Plauen wollen nicht nur Studenten wohnen. Auch junge Familien zieht es in den Dresdner Süden und an die Hänge von Räcknitz, Zschertnitz und Plauen. Freie Flächen, Lücken zwischen Altbauten und Brachen, auf denen jahrelang nichts passierte, sind nun begehrte Grundstücke.

Nicht nur die Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd (WGS), einer der großen Vermieter im Gebiet, hat bereits investiert. Aktuelles Projekt sind drei Neubauten am Volkspark Räcknitz. Hier ziehen bald die ersten Mieter ein. Dazu drängen private Investoren auf den Markt und in die grünen Höfe von Plauen. So sollen auf der nun beräumten Fläche an der Chemnitzer Straße zwei Mehrfamilienhäuser entstehen.

Optisch wird damit die Häuserfront zur Straße hin geschlossen. Eine Baugenehmigung aus dem vergangenen Jahr geht von 37 Studentenappartements und einer Tiefgarage mit 19 Stellplätzen aus, teilt Stadtsprecher Karl Schuricht mit. Eine zweite, ältere, aber ebenfalls noch gültige Genehmigung sieht 16 Wohnungen in den beiden Neubauten vor. Im Hof des Areals könnten weitere Einfamilienhäuser entstehen. Interessenten dafür haben sich bereits gemeldet.

Studenten als Zielgruppe für den Dresdner Süden hat auch ein anderer Investor für sich entdeckt. Die TU Dresden ist mit über 35 000 Studenten die größte Hochschule der Stadt. Viele davon sind täglich in der Südvorstadt unterwegs, pendeln zwischen Hörsälen, Bibliothek und Mensa. Wer vor Ort eine Wohnung findet, freut sich über kurze Wege.

Auf vielen Brachen sind deshalb in der Vergangenheit neue Wohnheime sowie Bauten mit sogenannten Mikroappartements entstanden – so an der Teplitzer Straße, dem Zelleschen Weg und der Münchner Straße.

An der Ecke Nürnberger/Münchner Straße ist nun ein weiteres Wohnheim geplant. Die Bäume und Büsche auf dem Eck-grundstück wurden bereits gerodet. Der Stadt liegt ein Bauantrag über ein Wohnheim mit 312 Betten samt 68 Stellplätzen in einer Tiefgarage vor. Bis zum Frühjahr 2019 soll unter der Regie des Architekturbüros Irmscher aus Halle das von den Berliner Architekten Müller Reimann entworfene Gebäude errichtet werden, schreibt die Immobilien-Zeitung.

Auf SZ-Nachfrage will sich der Architekt derzeit nicht zum Vorhaben äußern. Eine Visualisierung zeigt einen markanten Eckbau mit Ladenflächen im Erdgeschoss. Erst unlängst hatte die Stadtverwaltung einen Plan vorgestellt, wonach an den vier Ecken des Nürnberger Platzes je ein Gebäude mit Wohnungen, Büros und Läden entstehen könnte. Das Wohnheim wäre nun erster Teil dieses Planes.

Es wird wohl nicht das letzte Wohnprojekt für Plauen sein. Allein in diesem Jahr sind bei der Stadt schon vier Bauvorhaben eingereicht worden. Sieben weitere Projekte liegen seit vergangenem Jahr bei den städtischen Planern. Sind die damit einverstanden, könnten noch einmal über 100 neue Wohnungen entstehen.

