Viel Platz für Fahrzeuge und Menschen Keine Duschen, keine Spinde, keine Umkleidemöglichkeit. Die Bedingungen für die Feuerwehr waren schlecht. Bis jetzt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der vor 27 Jahren eingeweihte Neubau war bald schon wieder alt. Mit einem Anbau an das Feuerwehrgerätehaus hat die Lommatzscher Feuerwehr jetzt für Jahrzehnte beste Bedingungen. © Claudia Hübschmann Der vor 27 Jahren eingeweihte Neubau war bald schon wieder alt. Mit einem Anbau an das Feuerwehrgerätehaus hat die Lommatzscher Feuerwehr jetzt für Jahrzehnte beste Bedingungen.

Feuerwehrchef Thomas Dörfel hat gut lachen.

Der Nachwuchs ist schon da und will Personallücken schließen.

Das hätte sich der damalige Lommatzscher Stadtwehrleiter Volker Dörfel nicht träumen lassen, als er am 7. Oktober 1989 das neue Feuerwehrgerätehaus einweihte: dass es schon zwei Jahre später schon zu klein ist. Für den Robur und den B 1000 reichte der neu geschaffene Platz ja locker aus. Doch schon bald kamen die neuen, viel größeren Fahrzeuge aus dem Westen, passten kaum mehr in das Haus.

Nicht nur die Aufgaben der Feuerwehr hatten sich vergrößert, sondern auch die Ausmaße der Löschfahrzeuge. Schrammen und Einschläge an den Betonpfeilern in der alten Fahrzeughalle zeugen davon, wie eng es wurde. Doch damit ist es jetzt vorbei. Fast auf den Tag genau 27 Jahre später wurde jetzt in Lommatzsch ein neuer Gerätehausanbau eingeweiht. Rund 1,55 Millionen Euro kostete der Bau, davon erhielt die Stadt 860 000 Euro Fördermittel.

Den „Rest“ bezahlt die Stadt aus eigener Tasche. Damit ist der Gerätehausanbau nach der Sanierung und dem Umbau der Oberschule die teuerste Baumaßnahme der Stadt in den vergangenen 13 Jahren. Und soll deutlich länger ausreichen, als der Vorgängerbau. „Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 30 Jahren nicht über eine erneute Erweiterung nachdenken müssen“, sagt Thomas Dörfel, heutiger Stadt- und Ortswehrleiter von Lommatzsch und Sohn von Volker Dörfel, der 30 Jahre lang, von 1967 bis 1997 Feuerwehrchef von Lommatzsch war.

Und sich schon 1989 weitsichtig zeigte. Volker Dörfel hatte schon damals mit Parkplatzproblemen gerechnet, deshalb Fundamente für einen Ergänzungsbau eines weiteren Stellplatzes vorgesehen. Die konnten jetzt allerdings nicht genutzt werden. Denn schnell war klar, dass Platz für die neuen Sanitärräume gefehlt hätte. So prüfte die Stadt einen Neubau auf der „grünen Wiese“, fand aber keine geeignete Fläche. Außerdem hätte das alte Gebäude leer gestanden, hatte die Stadt keine Möglichkeit, es anderweitig zu nutzen. Feuerwehrmann Rene Heinitz kam auf die Idee, die Garagen am Feuerwehrhaus abzureißen und den Neubau seitlich sowie dahinter anzuordnen.

Nicht nur für die Fahrzeuge ist jetzt mehr Platz, sondern auch für die Kameraden selbst. Die haben eigene Spinde, in denen die Zivil- und Einsatzsachen getrennt aufbewahrt werden können. 55 Spinde gibt es, 45 sind belegt. Es ist also noch Platz, die Feuerwehr braucht noch mehr Mitglieder. 45 aktive Feuerwehrleute, davon drei Frauen, gibt es in der Lommatzscher Ortswehr. „Normalerweise müssten es um die 50 sein.

Die Einsatzbereitschaft ist aber dennoch gewährleistet“, sagt Thomas Dörfel, der vom Ober- zum Hauptbrandmeister befördert wurde. Zugute kommt den Lommatzschern, dass sechs Mitarbeiter des Bauhofes Mitglied und dadurch bei Einsätzen schnell verfügbar sind. Weitere Feuerwehrleute arbeiten in der Stadt. Praktisch ist auch, dass in den sieben Wohnungen, die sich mit im alten Feuerwehrgerätehaus befinden, auch Feuerwehrleute wohnen. Die haben so einen besonders kurzen Weg zum Einsatz. Anders sieht es in den drei Ortswehren aus. „Dort ist die Tageseinsatzbereitschaft nicht gewährleistet, sie wurden deshalb aus der Alarmierung herausgenommen“, sagt Thomas Dörfel.

Besserung ist in Sicht, immerhin gehören der Jugendfeuerwehr, die jetzt eigene Räume hat, 14 Mädchen und Jungen an, die demnächst nachrücken könnten. „Wir reden auch mit jungen Leuten, mit Familien, die herziehen, um sie für eine Mitarbeit in der Feuerwehr zu gewinnen. Personell gibt es vor allem auf dem Land Bedarf“, sagt der 46-Jährige. Er selbst ist schon seit drei Jahrzehnten Feuerwehrmann, ebenso sein Bruder. Die Dörfels sind eine Feuerwehr-Dynastie.

Bisher mussten sich die Kameraden vor Einsätzen in der Halle hinter den Fahrzeugen umziehen. Für die drei Frauen gibt es jetzt eine eigene Umkleidekabine, auch Duschen sind nun vorhanden. „Nach einem Brandeinsatz konnten unsere Leute stinkend und schwarz bedeckt nicht duschen, sondern mussten ihre Alltagssachen wieder anziehen. Wir können froh sein, dass unsere Feuerwehrleute hart im Nehmen sind und deren Einsatzbereitschaft unter den Bedingungen nicht gelitten hat“, sagt Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP).

zur Startseite