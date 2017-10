Viel Platz Dresden und Heidenau wollten mit dem Gewerbegebiet groß rauskommen. Doch bisher gab es fast nur Ärger. Nun wird der Leerstand zur neuen Hoffnung.

Nicht nur Werbeflächen sind hier im gemeinsamen Gewerbegebiet von Heidenau und Dresden an der Stadtgrenze in Zschachwitz noch frei. © Norbert Millauer

Für Dresden ist es eines von vielen und doch etwas Besonderes, für Heidenau das einzige große: das gemeinsame Gewerbegebiet in Dresden-Zschachwitz. In dieser Form ist es auch für die Landeshauptstadt einmalig. Beide Städte wollten damit groß rauskommen. Aber das ist lange her.

Schon 1998 gab es erste Gedanken dazu. Vor fast genau 13 Jahren besiegelten die beiden damaligen Bürgermeister den Plan. Lange, bis 2015, hat es auch gedauert, bis die erste Firma, die Netz- und Seilwerke, bauen konnte. Aber auch andere Gewerbegebiete haben etliche Zeit gebraucht, um zur Erfolgsgeschichte zu werden. Leupoldishain zum Beispiel.

Inzwischen sind 9,6 der 17,7 Hektar großen Fläche an der Stadtgrenze zwischen Heidenau und Dresden belegt, also reichlich die Hälfte. Für Heidenau nicht genug. Doch viel machen kann die Stadt nicht. Sie hat zwar Flächen eingebracht, die Vermarktung aber Dresden übertragen. Dafür muss sie immer wieder Kritik einstecken. Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) hat deshalb vor einigen Wochen Dresden zum wiederholten Mal „herzlich gebeten, aktiv zu werden“.

Nach der Ausschreibung im Juni laufen nun Verkaufsverhandlungen mit mehreren Unternehmen, sagen die Dresdner Wirtschaftsförderer. Optionsflächen gibt es nicht. Der Verkauf erfolgt grundsätzlich nach Ausschreibung und Gesprächen mit den Meistbietenden. Einer der Interessenten ist die benachbarte Holzindustrie, die weiter expandieren will. Für sie ist entscheidend, eine angrenzende Fläche zu erhalten. Alles andere macht wirtschaftlich und logistisch keinen Sinn.

Etwa vier bis fünf Interessenten schickt Heidenau pro Jahr nach Dresden. Draus geworden ist bisher nicht viel. Logistiker und Verkäufer fallen gleich raus. Auch Betreiber von Biogasanlagen und Biomüllverbrennungsanlagen. Der Grund: Die Fördermittel für die Erschließung des Gewerbegebietes gab es unter der Maßgabe, dass sich produzierende Betriebe ansiedeln.

Die Rechnung Heidenaus ging nicht auf. Bei den ersten Gedanken zum Gewerbegebiet sollten sich hier Betriebe und Handwerker aus der Innenstadt ansiedeln. Für die einen war es zu spät, als dann endlich gebaut werden konnte, die anderen haben inzwischen ihre Kredite von nach der Wende abgezahlt, wissen aber nicht, ob sie einen Nachfolger fürs Unternehmen finden und wollen deshalb kein Risiko.

Die Dresdner Wirtschaftsförderer sehen den Leerstand jetzt sogar als Chance. „Angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der hohen Auslastung in den kommunalen Gewerbegebieten sind wir froh, dass in diesem Gewerbegebiet noch freie Flächen zur Verfügung stehen“, sagen sie. Deshalb wird nun besonders auf das interkommunale Gewerbegebiet Dresden-Heidenau verwiesen. Ob das für die Holzindustrie gut ist, wird sich zeigen. Denn wenn es mehr Interessenten gibt, steigt auch der Preis. Und wenn an den Meistbietenden verkauft wird, muss der Inhaber mehr auf den Tisch legen. Das Geschäft mit den Verpackungen für kleine, große und ganz große Maschinen und Geräte läuft gut. So gut, dass sich das Unternehmen eben schon wieder erweitern muss. Vielleicht ist die Holzindustrie ja die Initialzündung, die ein Gewerbegebiet in der Regel braucht.

