Viel Pflicht, wenig Kür Kreischa will im Dezember den neuen Etat beschließen. Große Spielräume gibt es nicht.

Der Umbau der Kreuzung Baumschulenstraße/Lockwitzer Straße zählt 2018 zu den teuersten Vorhaben Kreischas. © Karl-Ludwig Oberthür

Kreischa. Neues Feuerwehrhaus, Kita-Ausbau, Hochwasserschutz, Straßenbau und mehr. Die Gemeinde Kreischa hat 2018 einiges vor, auch wenn die Kassenlage überschaubar ist. Noch in diesem Jahr soll der neue Haushalt stehen. Nach ersten Vorberatungen in Ausschüssen liegt der Entwurf des Etats für 2018 laut Gemeindeverwaltung bis heute im Rathaus in der Dresdner Straße öffentlich aus. Einwendungen seien dann bis 12. Dezember möglich. Vorgesehen ist, dass der Gemeinderat den neuen Haushaltsplan bei seiner nächsten Sitzung am 18. Dezember beschließt. Die SZ hat sich den Etat-Entwurf genauer angeschaut.

Keine Steuererhöhungen geplant

Fast 2,14 Millionen Euro stehen Kreischa für Investitionen zur Verfügung. Das Rathaus rechnet mit Einkommensteuereinnahmen von rund 1,68 Millionen Euro. Es hofft auf Grund- und Gewerbesteuererträge von insgesamt 1,86 Millionen Euro. Die Hebesätze, die für diese Steuerberechnung entscheidend sind, bleiben laut Bürgermeister Frank Schöning (FBK) stabil. Wenn sich Einnahmen und Ausgaben wie geplant entwickeln, bleiben voraussichtlich rund 700 000 Euro übrig für das Jahr 2019. Außerdem tilgt Kreischa weiter Schulden, von 184 000 Euro ist die Rede.

Mehr Personalkosten und mehr Geld für Kinderbetreuung im Hort

Neben der Kreisumlage in Höhe von rund 1,55 Millionen Euro und Betriebskosten für die Kitakinderbetreuung (1,76 Millionen Euro) nehmen Personalkosten den größten Posten bei den laufenden Ausgaben ein. 1,73 Millionen Euro sind dafür an Gemeindemitteln eingeplant. Das sind etwa 92 000 Euro mehr als im Vorjahr. Bis 2021 sind hier außerdem jährlich jeweils weitere fünfstellige Mehrkosten zu berücksichtigen. Zum einen werden im Hort mehr Erzieher benötigt. 2018/19 gibt es drei statt bisher zwei erste Klassen, und im Hort werden dann wohl 25 Kinder mehr betreut. Zum anderen stehen Tariferhöhungen an.

Lungkwitz bekommt Feuerwehrhaus, Gombsen eine neue Straßenkreuzung

Investiert wird 2018 ebenfalls. Abzüglich des eingeplanten oder bereits bewilligten Fördergelds gibt Kreischa dafür 1,37 Millionen Euro an Eigenmitteln aus. Dabei zählen der Feuerwehrhausneubau im Ortsteil Lungkwitz mit 500 000 Euro und der Ausbau der Kreuzung Lockwitzer/Baumschulenstraße im Ortsteil Gombsen mit etwa 630 800 Euro zu den teuersten Vorhaben. Mit dem Kreuzungsausbau soll es für Autofahrer unattraktiver werden, die sich anknüpfende Kreischaer Straße zu benutzen.

Der Verkehr soll auf die Baumschulenstraße gezogen und an der Lockwitzer Straße, also der S 183, mit der T-Kreuzung übersichtlicher werden. Gehwege und Regenwasserkanäle sollen angelegt werden. Der abzweigende Teil der Baumschulenstraße soll Sackgasse werden. Nach einer Prüfung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr habe Kreischa laut Schöning kürzlich grünes Licht erhalten, die Fördermittel in siebenstelliger Höhe dafür zu beantragen.

Investitionen in Kita und am Schulstandort vorgesehen

Auch will Kreischa die Kita in der Schulgasse für 150 000 Euro erweitern. Nachdem Mieter einer Wohnung in dem Kitagebäude ausgezogen sind, sollen dort zwei Gruppenräume entstehen. Außerdem wird der Zugang zum Ärztehaus für dieselbe Summe barrierefrei ausgebaut. Das Brandschutzkonzept für den Schulstandort wird für 220 000 Euro überarbeitet und umgesetzt. Die Computer- und Internettechnik in der Verwaltung für 140 000 Euro soll erneuert werden. Die Oberschule soll auch 2018 Geld für neue Technik bekommen. Womöglich werden mit den nun geplanten 20 000 Euro vor allem Tablets angeschafft. Erneuert werden sollen ferner Außenspielgeräte des Horts am Lehmberg. Auch wird der Kreischaer Einsatzleitwagen des Landkreises, der zum Beispiel vor Kurzem beim Bombenfund in Heidenau zum Einsatz kam, für 150 000 Euro umgerüstet. Kreischa beteiligt sich mit 30 000 Euro.

