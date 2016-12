Viel Neues auf dem Weihnachtsmarkt Die Vorfreude ist groß – auch die Aufregung der Akteure. Zum ersten Mal treten die Gersdorfer Grundschüler auf.

Die Viertklässler der Gersdorfer Grundschule haben ein Weihnachtsprogramm einstudiert. Das zeigen sie nicht nur zu Seniorenweihnachtsfeiern, sondern erstmals auf dem Harthaer Weihnachtsmarkt. © Dietmar Thomas

Dass der Harthaer Weihnachtsmarkt der schönste in der Region ist, daran gibt es keinen Zweifel. Damit er es auch bleibt, setzen die Organisatoren und Akteure auf Bewährtes und Neues, mit dem die Gäste überrascht werden sollen.

So gestalten die Gersdorfer Viertklässler das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt ein Programm. Ihr Auftritt ist für Sonnabend um 17 Uhr geplant. Auch wenn die Kinder das erste Mal auf der Harthaer Bühne stehen, so haben sie doch schon einige Auftritte hinter sich. Sie erfreuten die Senioren in Langenau und im Pflegeheim Wendishain.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitagabend um 19 Uhr vom Bürgermeister. Anschließend spielen der Posaunenchor und es tanzen die Black Diamonds – auch das ist neu. Von vielen Gästen erwartet und immer wieder neu inszeniert ist das Stück der Harthaer Laienspielgruppe. Das Motto bleibt bis zum Auftritt – wie immer – streng geheim.

Zum ersten Mal gibt es Angebote in der Bibliothek. Am Sonnabend wird dort von 14 bis 17 Uhr gebastelt. Entstehen sollen kleine Geschenke wie Räucherkerzenhalter, Engel oder Windlichter. Unterstützung gibt es beim Kleben, Schneiden und Zusammenbauen von einer Kunsterziehungslehrerin, Ines Just und Sophia Wolfram von der Stadtbibliothek. Beim Basteln werden Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Am Sonntag öffnet der Harthaer Künstler Gerhard Dörner von 14 bis 17 Uhr seine Druckwerkstatt in der Bibliothek. Er bringt seine Hochdruckpresse mit und stellt die Technik vor. Interessierte können zuschauen, wie der Künstler Motive von Hartha druckt. Die können dann auch erworben werden. „Ich habe im vergangenen Jahr meine Druckwerkstatt auf dem Geringswalder Weihnachtsmarkt vorgestellt, das ist gut angekommen. Deshalb unterbreite ich jetzt dieses Angebot in Hartha“, so Gerhard Dörner. Er bringt Druckplatten mit Harthaer Motiven wie Kirche oder Schule mit. In der Zeit, in der gedruckt und gebastelt wird, ist auch eine Ausleihe möglich.

Die Vereine, die die Buden betreiben, haben sich ebenfalls Gedanken gemacht, mit welchen Angeboten sie die Gäste anlocken können. Am Stand des Feuerwehrvereins gibt es erstmals Waffeln. Erfahrungen beim Backen haben die Männer und Frauen schon gesammelt. „Die Waffeln gab es sonst immer zum Florianstag. Gäste haben uns gefragt, warum nicht auch zum Weihnachtsmarkt. Also probieren wir es“, so Marcel Mosch vom Verein. Außerdem brauchen sich die Kinder nicht mehr zu ärgern, wenn die Erwachsenen Lumumba trinken dürfen. Den gibt es jetzt auch ohne Alkohol. „Neben verschiedenen Glühweinsorten aus der Region gibt es natürlich auch wieder unsere Curry-Wurst“, so Marcel Mosch.

Wer noch eine Besonderheit zur Zierde von Geschenken sucht, ist am Stand des Kinderhauses richtig. Hier gibt es einen gebastelten Elfenschuh mit Praline. Auch die Vereinsmitglieder des Kinderhauses setzen neben diesem neuen Angebot auf Bewährtes. Dazu gehören unter anderem Schoko-Äpfel und Gegrilltes.

Damit es keine langen Gesichter vor dem Stand der Harthaer Leichtathleten gibt, weil es entweder keinen Chili con Carne oder Mutzbraten gibt, haben sich die Vereinsmitglieder entschlossen, beide Angebote zu unterbreiten. „Bisher haben wir ein Jahr um das andere gewechselt“, so Rainer Lungwitz vom Vorstand des LSV.

Im beheizten Zelt empfangen die Mitglieder des Vereins „Jugend aktiv Harthe“ die Gäste. Die jungen Leute sind für ihre kreativen Ideen bekannt. Weil der Eierpunsch so gut bei den Leuten ankam, gibt es ihn in diesem Jahr wieder und selbst gemachte Marmelade wird angeboten. Wer sich interessiert, wie die filigrane Arbeiten der Klöppelfrösche entstehen, kann sich das am Sonnabend und Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Haus 9 am Markt ansehen.

Eine Ausstellung, in der Krippen gezeigt werden, ist am Sonnabend von 16 bis 18 Uhr in der Kirche geöffnet. In dieser Zeit ist auch eine Turmbesteigung möglich. Kurz vor 21.30 Uhr werden die Kirchentüren noch einmal aufgehen. Dann stimmen die Notenchaoten mit „Einer kleinen Nachtmusik“ auf das Fest ein.

