Viel Musik und Budenzauber

Mit seinem Engel begrüßte der Weihnachtsmann in Löbau die Kinder und verteilte Süßigkeiten. © Matthias Weber

Löbau / Ebersbach-Neugersdorf. Löbau und Ebersbach-Neugersdorf haben am Wochenende ihre Weihnachtsmärkte eröffnet. Dabei gab es zahlreiche musikalische Höhepunkte. In Eberbach etwa spielte der Posaunenchors der evangelischen Kirchgemeinde, in Löbau sorgte ein deutsch-tschechisches Bläserquartett für Unterhaltung. Die Buden luden zum Stöbern und Schlemmen ein.

Einige Impressionen sehen Sie in dieser Bildergalerie.

