Fußball-Landesklasse Viel mehr Licht als Schatten Der FV Gröditz 1911 spielt 2016 die beste Vorrunde seit seinem Aufstieg in die Landesklasse.

Torhüter Sven Lotzmann war ein zuverlässiger Rückhalt für die Gröditzer Landesklasse-Kicker. Hier klärt der Schussmann gegen den Freitaler Marcel Kramer. © Andreas Weihs

Noch nie hat der FV Gröditz 1911 seit dem Landesklasse-Aufstieg 2014 eine so gute Halbserie hingelegt. Aktuell ist man nach der Hälfte der Partien Tabellenfünfter und war zwischenzeitlich sogar Spitzenreiter des 15er Feldes.

Was deutlich wurde: Die Mannschaft von Trainer Michael Schuster konnte nicht nur mithalten, sondern vielen Begegnungen ihren Stempel aufdrücken. Zur Halbserie hat das Team 23 Punkte auf der Habenseite und auch das Torverhältnis von 36:26 ist positiv. Sieben volle Erfolge und zwei Unentschieden konnte sich der FVG gutschreiben lassen und hat fünfmal den Platz als Verlierer verlassen. Der Gröditzer Trainer Michael Schuster: „Mit der Platzierung bin ich sehr zufrieden, mit der Punkteanzahl nicht ganz. Ich hätte, so wie die Saison angelaufen war, gern drei Zähler mehr gehabt. Und: In den letzten vier Partien haben wir leider nur einen Punkt geholt.“ Bis zum zehnten Spieltag konnte die Mannschaft immerhin sieben Siege erzielen. Schuster kennt die Gründe für den Leistungsaufschwung: „Wir haben versucht, im Training unsere Stärken weiter auszubauen. Das umzusetzen, ist uns gerade in den ersten Partien sehr gut gelungen.“

Das Spieljahr ging aus Sicht der Gröditzer optimal los. Zwei volle Erfolge in Coswig (4:0) und Kreinitz (5:1) wurden eingefahren. Nach einem unglücklichen 0:2 im anschließenden Heimspiel gegen Motor Wilsdruff fand der FV 1911 schnell wieder in die Erfolgsspur zurück und gewann beim Landesliga-Absteiger Heidenauer SV verdient mit 4:1. Ein 6:0-Erfolg gegen die SG Empor Possendorf bedeuteten Platz eins, den man aber einen Spieltag später durch eine klare 1:5-Niederlage beim Großenhainer FV 1990 wieder einbüßte.

Erster Durchhänger in Meißen

In den folgenden vier Spielen konnte man sich mit drei Siegen (3:1 Freital, 3:2 Hainsberg, 3:0 Hartmannsdorf) und einem Remis (1:1 Wesenitztal) weitere zehn Punkte gutschreiben lassen – Gröditz war weiter weit oben in der Tabelle mit dabei. Dann kam der erste Durchhänger mit den zwei Niederlagen gegen den Meißner SV (3:4) und Germania Mittweida (0:5). Beschlossen wurde die Vorrunde schließlich mit einem Unentschieden in der Heimspielpartie gegen den SV Bannewitz (2:2) und einer Heimniederlage gegen Sebnitz (1:2), wobei gegen den BSV nur ein sehr dezimierter Kader zur Verfügung stand und das Siegtor für die Gäste in der 93. Minute fiel.

„Vor allem in den Spielen gegen Großenhain und Mittweida hat man gesehen, dass wir uns mit den Top-Teams der Liga noch nicht wirklich messen können. Wenn wir an solchen Tagen nicht unsere beste Mannschaft auf den Platz bringen können und die Leistung nicht zu einhundert Prozent stimmt, haben wir da im Moment noch keine Chance“, so Michael Schuster.

Ausblick: Wenn auch die Rückserie ähnlich gut verläuft, könnte die Mannschaft die Saison 2016/2017 sicherlich im oberen Tabellenmittelfeld beenden und müsste zu keiner Zeit nach unten schauen. Entscheidend und richtungsweisend seien die Auftaktpartien gegen Coswig und Kreinitz, schätzt der Gröditzer Coach ein.

zur Startseite