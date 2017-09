Viel mehr Azubis als vor einem Jahr Am stärksten in Ostsachsen legt der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu. Viele Flüchtlinge beginnen eine Lehre.

Zu den beliebtesten Berufsgruppen bei den Azubis gehört die Gastronomie. © dpa

Erneut haben mehr junge Leute einen Ausbildungsvertrag bei der Industrie- und Handelskammer Dresden (IHK) abgeschlossen als im Vorjahr. Zum 31. August hat die IHK in Dresden und den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Meißen sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4 110 neue Lehrverträge registriert. Das sind fast fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Den größten Zuwachs bei den Lehrstellen verzeichnet der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Wurden hier vor einem Jahr gut 400 Azubi-Verträge unterschrieben, sind es nun schon 478. Das macht ein Plus von 17 Prozent. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Landkreis in Ostsachsen noch immer die wenigsten Azubis hat“, sagt IHK-Sprecher Lars Fiehler. Meißen und Bautzen etwa haben mehr als 600. In Dresden werden sogar 1 840 junge Leute ausgebildet.

Die beliebtesten fünf Berufsgruppen sind im Landkreis die Metallberufe (153 neue Azubis), der Handel (82), Hotel- und Gastro-Berufe (61), kaufmännische Jobs (44) und Berufe im Baugewerbe (35). Besonders das Gastrogewerbe bildet hier deutlich mehr Azubis aus als in den anderen ostsächsischen Landkreisen. „Das lässt auf eine gute Werbung für die Berufe schließen“, sagt Lars Fiehler.

Nach und nach, so die IHK, stellen sich auch erste Erfolge bei der Integration von Flüchtlingen in die berufliche Bildung ein. 90 der neuen Azubis seien als Flüchtlinge nach Sachsen gekommen, die meisten aus Afghanistan, Syrien und Pakistan.

