Viel mehr als Stühle und Truhen Christian Schröter restauriert Möbel und liebt die Natur. Am Sonnabend stellt er sich beim Herbstmarkt in Wartha vor.

Möbelrestaurator Christian Schröter hat sich im Hof des Hauses, in dem sich seine 170 Quadratmeter große Wohnung befindet, eine grüne Oase geschaffen. In der Werkstatt daneben arbeitet er. Am Sonnabend ist er auf dem Naturmarkt in Wartha, um sein Handwerk zu präsentieren. © Uwe Soeder

Solch eine grüne Oase ist kaum zu vermuten, wenn man die Adresse Jordanstraße 20 in Bautzen hört. Doch im zweiten Hinterhof wohnt Christian Schröter. Etwas versteckt, weil das Haus mit viel Grün zugewachsen ist. Und einen kleinen Innenhof hat, den Schröter bepflanzt hat. Doch er wohnt dort nicht nur, sondern hat seine Werkstatt, in der er Möbel restauriert. Am Sonnabend wird er mit ein paar alten Stücken wieder auf dem Naturmarkt in Wartha stehen und mit den Besuchern ins Gespräch kommen.

Christian Schröter ist in Bautzen kein Unbekannter. War er doch zu DDR-Zeiten der Direktor der Stadtgärtnerei, zu der neben der Grünflächengestaltung in der Stadt auch die Friedhofsverwaltung und die Spielplätze gehörten. Gelernt hat der heute 65-Jährige eigentlich Karosserieklempner. Doch bei Robur bekam er auch eine Holzausbildung, die ihm bis heute hilft. „Mit Holzgestalter Jürgen Spottke aus Wilthen haben wir die ersten Spielplätze zum Beispiel für Gesundbrunnen gebaut“, erzählt Christian Schröter. Auch mit Jürgen Bergmann, dem Begründer der Kulturinsel Einsiedel, hatte er damals Kontakt. „Wir haben Seminare abgehalten und uns so weitergebildet. Dafür nutzten wir die Bungalows, die am Stausee standen“, sagt Schröter und bedauert, dass nach der Wende vieles „weggemacht wurde“.

Über 70 Händler bieten ihre Waren an zurück 1 von 4 weiter Das Eröffnungskonzert am Freitag wurde von Liana Bertok konzipiert. Unter dem Titel „Zeitenwende – W zmenje casow“ steht es für den im September stattfindenden Jahreszeitenwechsel, andererseits zeigt er die Verwandlung der Musik über vier Jahrhunderte. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es beginnt 19 Uhr. Der Naturmarkt am Sonnabend geht von 10 bis 17 Uhr und wird organisiert von der Biosphärenreservatsverwaltung, der Domowina und dem sorbischen Heimatverein Radiška aus Wartha. Über 70 Händler sind wieder vertreten. Für die Kinder gibt es um 11.30 Uhr das Programm „Kinderlieder Stickel & Schulze“. Ab 14 Uhr tritt die sorbische Kinder- und Volkstanzgruppe aus Schmerlitz auf. Der Festakt zum 20. Herbstmarkt, zur Titelverleihung Unesco Biosphärenreservat für weitere zehn Jahre und zur Einweihung des neuen Logos am Haus der tausend Teiche beginnt 13 Uhr.

Nach der Wende ging es für ihn in der Stadtverwaltung Bautzen nicht weiter. So orientierte er sich neu und ging zunächst 1996 nach Hamburg, wo er für eine Firma große Märkte mit ausstattete. Nach fünf Jahren orientierte er sich dann auf Dekorationen und Ausstattung, später hat er ganze Gaststätten oder Pensionen mit ausgebaut. „Ich hatte kurzzeitig auch selber zwei Gaststätten“, erzählt der Allrounder. Eine am Burglehn in Bautzen und ein Schnitzelhaus in Dresden. Aber es lohnte sich nicht und er begann wieder etwas Neues. In Cottbus war er einige Jahre Geschäftsführer einer Diskothek, bevor er 2003 doch wieder nach Bautzen zurückkam. Hier begann er mit der Möbelrestaurierung. Bevor das jedoch so richtig in Gang kam, nahm er einen Job als Dozent bei der Berufsakademie Ostsachsen (BAO) an, wo er verschiedene Aufgaben hatte. In diesem Jahr läuft der Vertrag aus, sodass er sich nun ganz auf die Möbel konzentriert. Zehn Jahre führte er ein „Doppelleben“, das auch gelingt, weil er in der Werkstatt arbeiten kann, wenn es ihm passt. „Manchmal habe ich früh um fünf noch schnell was gemacht, bevor ich nach Kamenz zur Arbeit gefahren bin“, schmunzelt er.

Auch, wenn er jetzt das Rentenalter erreicht hat, will er es noch lange nicht leben. „Ich habe genug zu tun und viele Projekte“, sagt er. Unter anderem die Möbel zu restaurieren, die er als Auftrag nach dem Frühjahrsmarkt erhalten hat. „Ich finde diesen Markt wunderschön. Er ist noch nicht so kommerziell. Eine Freundin, die mit Seifen handelt, hat mich auf die Idee gebracht, mich dort selbst anzumelden“, sagt Christian Schröter. Bisher hatte er diesen Stand nur dekoriert, nun bringt er selber Stühle, Kommoden, ein ganzes Küchenbuffet mit nach Wartha. Es sind fertige Teile, an denen er zeigt, wie er die Möbel bearbeitet, aber auch Schubladen, die er vor Ort fertigmacht. Vor allem das Aufarbeiten überstrichener Möbel durch Ablaugen ist eine Spezialität von Christian Schröter. An einer Eichenholz-Truhe von 1744 hat er allein 100 Stunden zugebracht, um die Beschläge zu polieren. Er freut sich, dass auch junge Leute wieder ein Faible für alte Möbel haben. „Ein dekorativer Schrank in der Wohnung macht sich doch gut“, sagt Schröter. Und wenn er keine Aufträge in Deutschland hat, dann gestaltet er auf Mallorca eben ein Vintage-Hotel.

www.biosphärenreservat-oberlausitz.de

zur Startseite