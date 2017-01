Viel los im neuen Hagebaumarkt Nach dem Abschied von der Baywa läuft in Bischofswerda ein aufwendiger Umbau. Für mehr Vielfalt im Sortiment und interessante Preise.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bischofswerdas neuer BHG Hagebaumarkt mit Gartencenter an der Carl-Maria-von-Weber-Straße. Zum Unternehmen gehört weiter auch die Baustoff-Abteilung an der Neustädter Straße. © Steffen Unger Bischofswerdas neuer BHG Hagebaumarkt mit Gartencenter an der Carl-Maria-von-Weber-Straße. Zum Unternehmen gehört weiter auch die Baustoff-Abteilung an der Neustädter Straße.

Marktleiter Andreas Berndt (l.) in einem der vielen Gespräche, die sich für ihn ergeben beim Umbau im Bau- und Gartenmarkt an der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Bischofswerda. Hier ist es Andreas Pohlan, Außendienstmitarbeiter der Firma Kärcher, der Fragen hat.

Mit dem Markleiter Andreas Berndt durch Bischofswerdas neuen BHG Hagebaumarkt zu gehen, um sich etwas erklären zu lassen, ist derzeit ungestört nur schwer möglich. Das war zu erwarten angesichts des laufenden Umbaus. Aber, dass der Marktleiter auf zehn Metern zwischen den Regalen dreimal angesprochen wird, weil Lieferanten, die ihre Sortimentsbereiche einrichten oder Mitarbeiter Fragen haben, zeigt dann doch die besondere Dimension der aktuellen Aufgabe für Marktleiter und Mitarbeiter. Nach dem Abschied von der BayWa und der Beteiligung der Raiffeisen-BHG eG Kamenz als neuer Gesellschafter an der Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG wollen Tausende Teile aus den Regalen genommen und teilweise retourniert sein. Ansprechend eingeräumt werden müssen die neuen Sortimente von Hagebau.

Wochenlanges Umräumen

Seit Anfang des Jahres läuft das Umräumen. Und noch bis Mitte Februar wird das wohl dauern. Der Feinschliff folgt danach, sagte Andreas Berndt zu Beginn dieser Woche. Wenn das so klappt, läuft es nach Plan. Zum Plan gehört auch, dass umgebaut wird bei laufendem Geschäftsbetrieb. Dass zu Beginn dieser Woche der Markt überraschend zwei Tage geschlossen werden musste, war nicht geplant. Andreas Berndt ist seit 1994 Marktleiter und seitdem gab es mehrere Umbauten. Immer konnte das bei laufendem Betrieb bewältigt werden. Deshalb habe man auch diesmal keine Schließung von vornherein ins Auge gefasst. „Nur dass die Erkältungswelle uns so hart trifft, konnte niemand ahnen“, sagt der Marktleiter. Gleichzeitig fehlten mehrere Mitarbeiter, sodass Umbau und Verkauf nicht mehr zu bewältigen waren. Jedenfalls nicht auf dem Niveau, das die Verantwortlichen bieten wollen. Immer wieder stand also ein Kunde vor verschlossener Tür. Aber fast alle reagierten verständnisvoll, weil man ihnen die Situation erklärte. Und viele wissen, wie groß die Lücken derzeit überall sind, da Beschäftigte wegen schwerer Erkältung ausfallen.

Gutes Miteinander von Markt und Handwerkern

Inzwischen sieht man in Bischofswerdas einzigem Bau- und Gartenmarkt an der Carl-Maria-von-Weber-Straße schon viel Hagebau. Der Bereich Werkzeuge zum Beispiel ist bereits komplett umgebaut. Der Vertreter eines Lieferanten aus Chemnitz hat in der Holzabteilung noch zu tun. In Ruhe kann er hier hintereinander seine Sache machen. Er lobt die Marktleitung dafür, „wie aufs Detail geachtet wird“ und „dass man weiß, was man will. Ein sehr gutes Arbeiten ist das hier“, sagt er. Das gute Miteinander organisiert sich der Markt auch mit seinen Handwerkern. Malermeister Heiko Werner aus Bischofswerda ist beauftragt, die Verkleidung über den Regalen zu streichen. Aus Grün wird Rot. Damit er vorankommt, wird abends bis in die Nacht gestrichen, sagt der Marktleiter.

Wenn alles fertig ist, findet der Stammkunde so ziemlich alles am gewohnten Platz wieder. Nur die Anbieter wechseln zum Teil oder es kommen neue Sortimente hinzu und deswegen auch zusätzliche Produkte. So gibt es neu die Hagebau-Eigenmarken zum Beispiel Mr. Gardener für Rasenmäher und Grills, Casaya für die Innendeko oder Renovo für Farbe. Soeben installiert und von den Mitarbeitern ausprobiert wurde eine nagelneue Farbmischanlage. Insgesamt stellt sich der Markt beim Sortiment noch breiter auf, „und bei den Preisen werden wir für die Kunden noch interessanter sein“, sagt Andreas Berndt.

Treue zu Lieferanten der Region

Treu bleiben die neuen Partner BHG und Hagebau jenen Lieferanten aus der Region, „die unverzichtbar sind“, wie Andreas Berndt sagt. Das betrifft zum Beispiel einen großen Teil des Angebotes bei Tiernahrung und unter anderem die Großpackungen der Ruppendorf GmbH. „Das zu erhalten, war uns wichtig“, sagt der Marktleiter. „Wir sind hier ja ländlich geprägt.“ Auch die Produkte der 2016 mit dem letzten Umbau eingeführten Marke Stihl bleiben. Sie laufen hervorragend, sagt Andreas Berndt. Es habe in dem Bereich einen deutlichen Umsatzanstieg gegeben. Der besonders für Frauen attraktive Bereich „Schöner Wohnen“ wird auch weitergeführt.

Rund 20 Mitarbeiter hat der Hagebaumarkt mit Gartencenter in Bischofswerda. Alle, die vorher hier gearbeitet haben sind noch da, alle könnenn in ihren bisherigen Bereichen arbeiten, heißt es. Trotz der riesigen Herausforderung im Moment seien alle gut drauf, schätzt der Chef. Eine der Mitarbeiterinnen, die seit mehr als zwanzig Jahren dabeisind, bestätigt das. Kurz darauf wird im Büro hinter der Kasse auch mal gelacht. Der Wechsel habe die Mitarbeiter neu motiviert. „Sie sind mit Begeisterung dabei“, sagt der Marktleiter. Er selbst habe sich auch den neuen Partner gefreut: „Ein Unternehmen mit Visionen.“ Es sei wichtig, bei Sortimenten innovative Entwicklungen nicht zu verpassen und Neues sofort in den Regalen zu haben.

Der Markt in Bischofswerda hat eine gute Basis. 151 300 Kunden wurden hier im letzten Jahr gezählt; im Durchschnitt 500 am Tag. An die 70 Prozent der Kunden sind Stammkunden. Sehr zufrieden sei er damit, sagt Andreas Berndt.

Dass die BHG mit Hagebau einen neuen Partner hat, war im Dezember bekannt geworden. Unterschiedliche Auffassungen in der Franchise-Strategie führten zur übereinstimmenden Auflösung des bisherigen Vertrages zwischen Baywa und BHG, sagte Vorstandsvorsitzende Bärbel Cech. Nach monatelangen Gesprächen und überlegter Vorbereitung erfolgte der Beitritt der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft eG Kamenz als Gesellschafter zur Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG. Zuvor war die BayWa der Franchisegeber für die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Kamenz, die nach der Wende Teile des Geschäfts der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft aus DDR-Zeiten übernahm und auch aus praktischen Gründen das Kürzel BHG stehen ließ. Umgebaut werden nun zehn Märkte in der Region, die in Bischofswerda, Kamenz und Großröhrsdorf zum BHG-Baucentrum/Hagebaumarkt. Die Märkte in Pulsnitz, Königsbrück, Neukirch/Lausitz, Bernsdorf, Wittichenau, Rothenburg und Niesky werden „Werkes Welt“.

Das Baustoff-Center an der Neustädter Straße in Bischofswerda gehört zum neuen BHG Hagebaumarkt. Es liegt nur separat im Stadtteil Süd, auch weil nach der Wende beim Neubau an der Weberstraße der Platz nicht reichte. Wie viele in Bischofswerda noch wissen werden: Ursprünglich wurde durch das Gewerbegebiet Nord eine Umgehungsstraße für den Verkehr aus Richtung Bautzen in Richtung Dresden und umgekehrt geplant. Das begrenzte die Baugrundstücke auf ihre heutige Größe.

