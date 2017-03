Viel los am Sonntag im Tierpark

Auch Alpakas leben im Tierpark Bischofswerda. © Archivfoto: Regina Berger

Im Tier- und Kulturpark Bischofswerda können Kinder am Sonntag ab 15 Uhr auf Schatzsuche gehen. Verbunden wird sie mit einer Schaufütterung bei den Polarfüchsen. Wer schon immer wissen wollte, was diese Tiere fressen, der sollte sich den Besuch in Sachsens kleinstem Zoo nicht entgehen lassen.

Aber auch Größere kommen an diesem Sonntag auf ihre Kosten. 16 Uhr beginnt ein Vortrag von Wolf-Dieter König aus Großdrebnitz zum Thema „Natur und Garten“. Mit Bildern gibt der ehemalige Biologielehrer praktische Tipps für Kleingärtner. Ein Schwerpunkt ist, wie sie mit Nisthilfen nützlichen Tieren in ihrem Garten Unterschlupf gewähren können. (SZ)

