Viel Liebe und viel Geld vonnöten Von der Ruine zum Wohnhaus – eine Architektin und ein Jurist aus Berlin wollen das Gebäude in der Leipziger Straße 25 retten.

Eine echte Herausforderung ist die Sanierung der Leipziger Straße 25. Doch Andrea Ruiken-Fabich und ihr Mann Falk Fabich packen sie an. © Claudia Hübschmann

Man kann sich buchstäblich in ein Haus verlieben. Was das auf der Leipziger Straße 25 betrifft, muss die Liebe, die Andrea Ruiken-Fabich und ihr Mann Falk Fabich empfinden, ziemlich groß sein. Das Dach ist jetzt zwar dicht, aber es hat noch keinen einzigen Ziegel. „Wir haben heute mit dem Bauleiter die Form der Dachziegel festgelegt. Es werden keine einfachen Biberschwänze, sondern solche, die so aussehen, als wären es Handstrichziegel“, sagt Andrea Ruiken-Fabich. Also so, als wären sie wie in früheren Zeiten wirklich noch Stück für Stück von Hand geformt worden.

Die Architektin hat nicht nur privat mit denkmalgeschützter Bausubstanz zu tun, wie im Falle der Leipziger 25, die sie mit ihrem Mann erworben hat. Sie ist auch beruflich auf Denkmalsanierung spezialisiert. Dass sie etwas von ihrem Fach versteht, zeigt nicht zuletzt der Denkmalpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern, mit dem sie für die Sanierung von Schloss Schmarsow, südlich von Greifswald, vor zwei Jahren ausgezeichnet worden ist.

Aber nicht nur das Dach braucht viel Liebe und Geld. Einen hohen sechsstelligen Betrag will das Ehepaar aus Berlin in die Sanierung des Hauses am Fuße der Albrechtsburg investieren. „Wir müssen unter siebenstellig bleiben“, sagt die Architektin. Damit der Seitentrakt des Hauses nicht eines Tages förmlich zusammenklappt, mussten die morschen Holzbalkendecken durch solche aus Beton ersetzt werden. Aber auch so gibt es noch genügend Fußböden, auf die man besser keinen Fuß setzt.

Dennoch, der Anfang ist gemacht, das Dach ist dicht, Balken und Mauerwerk werden nicht weiter durchnässt. In Abstimmung mit der Denkmalpflege ist entschieden worden, dass die Dachgauben erhalten bleiben. Alte Türen, Fenster und Sandsteingewände sollen ebenso gerettet werden wie die Laubengangkonstruktion an der Rückseite des Hauses. Da steht es, nur getrennt durch einen kleinen Hof, direkt am Burgberg. Der zweistöckige überdachte Laubengang – eine Art langer Balkon über die Längsseite des Hauses – ist allerdings nur mehr zu erahnen. Er soll wieder aufgebaut werden. Erhalten werden zudem zwei Teichert-Kachelöfen und, wo möglich, die Dielung, die teils aus bis zu 40 Zentimeter breiten Brettern besteht. Darüber sollen einmal wieder Mieter gehen. Denn in der ersten und der zweiten Etage sollen je eine Ein-, eine Zwei- und eine Dreiraumwohnung entstehen. Ins Erdgeschoss, da, wo früher der Glaser Werner Geißler seine Werkstatt hatte, könnte ein Bistro einziehen; was in den zweiten Gewerberaum im Erdgeschoss soll, ist noch nicht klar.

Die Fabichs stellen jetzt den Bauantrag für den Einbau der sechs Wohnungen. Und als Nächstes soll untersucht werden, ob und wie die Balken in den verschiedenen Räumen die jahrelange Verwahrlosung überstanden haben. Danach wird das Sanierungskonzept ausgerichtet. Je nachdem wie es gelingt, die gerade nicht eben wenig beschäftigten Baufirmen zu binden, soll es vorangehen mit dem Innenausbau. Diesem werden einige später eingefügte Wände zum Opfer fallen, die Steintreppen im Hausflur hingegen sollen wieder aufgearbeitet werden.

Derzeit verbirgt sich die Leipziger 25 hinter grüner Baugaze, ein langes blaues Schuttrohr hebt sich davon ab. Andrea Ruiken-Fabich: „Es ist ein schönes Haus, die paar Risse schrecken mich nicht ab.“

