Viel Liebe für Mops-Welpen Die geschmuggelten Tiere wurden von der Bundespolizei entdeckt und im Tierheim aufgepäppelt. Sie sind leider keine Einzelfälle.

Kelly Elisa Beer (l.) und Esther Renner vom Tierheim Pirna kümmern sich liebevoll um die Möpse Bertha (l.) und Pünktchen. Die Tiere sollen jetzt vermittelt werden. © Norbert Millauer

Pünktchen wedelt mit dem Schwanz. Gleich gibt es Futter. Das wittert auch Bertha. Gierig stürzen sich beide Hunde auf die frisch aufgefüllten Näpfe und schlecken ohne jegliche Tischmanieren die Schalen leer. Nicht immer ging es den beiden Hunden so gut. Im April entdeckten Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel die Tiere in einem Wagen, der aus Serbien kam. Es gab keine gültigen Papiere. Damals waren die Welpen schätzungsweise sechs Wochen alt. Das Veterinäramt beschlagnahmte die geschmuggelten Tiere. Sie wurden im Tierheim Pirna untergebracht. Dort untersuchte ein Veterinär die Hundebabys, wobei Pünktchen schwächer war und extra behandelt werden musste, informiert Tierheimleiterin Meika Jehn. Danach kamen sie wegen Tollwutgefahr in Quarantäne. Eine Vorsichtsmaßnahme.

Inzwischen haben sich die beiden süßen Racker gut erholt, haben kräftig zugenommen, sodass sie jetzt gegen eine Schutzgebühr vermittelt werden. Da die zwei Möpse mit der markanten schwarzen Schnauze bereits auf der Internetseite stehen, gab es schon Nachfragen.

„Unser Ziel ist, sie im Doppelpack an einen neuen Besitzer zu vermitteln, weil sie über mehrere Monate während der Quarantänezeit zusammengelebt haben und infolgedessen sehr aneinander hängen“, sagt die Tierheimchefin. Außerdem handelt es sich bei den Möpsen um eine spezielle Züchtung mit extrem flachen Nasen. „Es kann durchaus sein, dass später Operationen auf den künftigen Besitzer zukommen, die oftmals kostspielig sind“, erläutert Meika Jehn.

Bertha und Pünktchen sind mit ihrem Schicksal leider keine Einzelfälle. Allein in diesem Jahr entdeckten die Polizisten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei Kontrollen auf der Autobahn bisher 17 Welpen, die ganz offensichtlich geschmuggelt wurden.

Dabei handelt es sich meistens um Moderassen, wie Möpse, Spitze, Beagles. Die Tiere, die nach SZ-Informationen oftmals nach Holland gebracht werden, haben auf dem Schwarzmarkt einen hohen Wert. „Für einen Mops können schon bis zu 1 500 Euro gezahlt werden“, vermutet Jehn.

Das Problem dabei liegt auf der Hand: Die Tiere werden viel zu früh von ihrer Mutter getrennt , erfahren somit zu wenig Liebe und durchlaufen keinerlei Lernprozesse, was zu Verhaltensauffälligkeiten führt, erklärt die Tierheimchefin. Zusätzlich werde die Versorgung durch Muttermilch abrupt abgebrochen; das kann für die Welpen zu gesundheitlichen Schäden führen. Ebenso ist das Muttertier betroffen, das seine Milch nicht mehr abgeben kann.

Meika Jehn überlegt einen Moment und sagt dann leise: „Ich denke, dass einige Hündinnen in Osteuropa regelrecht als Gebärmaschinen missbraucht werden.“

Entdecken die Behörden die illegal geschmuggelten Welpen, werden diese meistens im Tierheim Pirna oder Freital aufgepäppelt, je nach Platzkapazität. Meika Jehn gibt zu: „Natürlich sind diese Hunde oft die Stars in dem Tierheim und sie bekommen von uns eine Extra-Portion Liebe, die sie auch brauchen.“ 2014 wurde das Tierheim Pirna u.a. vom Deutschen Tierschutzverbund für seinen Einsatz gegen illegalen Welpenschmuggel geehrt (SZ berichtete).

