Viel Laub und keine Biotonne Ein Radebeuler hat Ärger mit der braunen Tonne. Und fragt sich, weshalb er auch noch Blätter der Stadtbäume wegräumen soll.

Blätterwirbel in der Marienstraße in Radebeul. Städtische Bäume gibt es hier genügend. Doch übers Wegräumen und Entsorgen des Lindenlaubs gibt es Ärger. © Arvid Müller

Manfred W. (*) ist geladen. Wochenlang hat er sich um eine Biotonne für sein Grundstück bemüht – ohne Erfolg. Kurz nach der Information zur neuen braunen Tonne Mitte August bestellt er bei der Abfallwirtschaft einen solchen 120-Liter-Behälter für die kostenlose Biomüllabfuhr aus seinem Grundstück auf der Marienstraße. Das wird ihm auch schriftlich bestätigt. Mit der Versicherung, der Auftrag werde zum nächstmöglichen Zeitpunkt realisiert. Inklusive des Zusatzes: Auslieferungsverzögerungen bis zu acht Wochen.

Mehrmals habe er per Telefon nachgefragt. Jedes Mal ein anderer Mitarbeiter, Ausflüchte, Ausreden, schreibt er erzürnt. Nicht , dass er glaubt, er bekomme die Tonne gar nicht. Nein, die Art und Weise der Anlieferung oder besser Nicht-Anlieferung macht ihn ärgerlich.

Ist eine solche zentrale Werbeaktion gestartet, erwarten die Besteller, dass alles zeitnah realisiert wird, so Manfred W. Doch offensichtlich war die Umstellung schlecht vorbereitet, vermutet er.

Ilka Knigge vom zuständigen Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) erklärt, weshalb sich das alles so lange hinzieht. Bis vor Kurzem seien 15 000 Anträge für Bestellung oder Wechsel der Biotonne beim Verband eingegangen. Sie bedauert, dass sich das Ausliefern wegen der zahlreichen Bestellungen verzögert. Es sind offensichtlich schlicht und einfach nicht so viele Tonnen da, wie gebraucht werden.

Die fürs Bereitstellen verantwortlichen Entsorgungsunternehmen haben ihre Bestände aufgebraucht, die Lagerkapazität der Entsorger ist begrenzt, informiert Ilka Knigge weiter. Regelmäßig würden alle Behältergrößen bei den Herstellern nachbestellt. Doch Lieferfristen von mehreren Wochen seien Realität. Als Alternative schlägt Ilka Knigge vor, den Grünschnitt auf den ZAOE-Wertstoffhöfen zu entsorgen – ganzjährig zu den Öffnungszeiten. Wer das nicht will, weil das ja Gebühren kostet, der könne das Laub auf dem Grundstück in festen Säcken zwischenlagern. Und später in die Tonne tun, die seit Anfang November wöchentlich entleert wird.

Für Manfred W. ist allerdings nicht nur die fehlende Tonne ein Problem, sondern dazu ihr Inhalt – wenn er von Bäumen und Gehwegen der Stadt stammt. Denn die Kommune schiebt ihre Aufgaben den Grundstückseignern zu, sagt er. Von denen so mancher momentan noch ohne Biotonne ist und nur die Wahl hat zwischen kostenpflichtiger Wertstoffhofabgabe oder gesammeltem Laub in Säcken, die ebenfalls gekauft werden müssen. Weil die Stadtordnung die Grundstückseigentümer als Anlieger verpflichtet, Laub von öffentlichen Gehwegen zu entfernen. Und weil Abfallgebühren umlegbare Betriebskosten sind, müssten auch Mieter mehr zahlen.

Manfred W. findet das nicht in Ordnung. Und nicht nur er. Aus dem Stadtbauamt hieß es schon vor längerer Zeit, dass gerade im Herbst in der Stadtverwaltung vermehrt Anrufe eingehen mit der Nachfrage, ob es seitens der Stadt Möglichkeiten gibt, das Laub der öffentlichen Bäume vor dem Grundstück zu entsorgen.

Stadtbauamtsleiterin Marion Hartung verwies darauf, dass die Straßenreinigungssatzung die Anliegerpflichten klar regelt – Laubberäumen und -entsorgen – und Ausnahmen nicht üblich sind. Trotzdem würden diese Pflichten unter den betroffenen Anliegern teilweise Unmut hervorrufen. Doch schließlich verdanke Radebeul die Bezeichnung als Gartenstadt nicht zuletzt der Vielzahl seiner Straßenbäume, gibt die Amtschefin zu bedenken.

Per Stadtordnung könne die Kommune von ihren Einwohnern zwar Arbeitsleistungen beim Reinigen verlangen, erklärt Manfred W. Sie könne die Eigentümer aber nicht verdonnern, Geld auszugeben. Beispielsweise für die Säcke zum Laubzwischenlagern. Oder für Hausmeisterdienste, die das Sauberhalten besorgen. Wo es gerade Älteren und Kranken schwer falle, das zu bezahlen, sagt der Radebeuler. Die Stadt sollte die Gehwege selbst reinigen und das dann umlegen oder aber eine kostenfreie Entsorgung sichern.

Letzteres ist für OB Bert Wendsche (parteilos) durch die kostenfreie Biomülltonne der Fall. Wer Schwierigkeiten hat, das Laub wegzuräumen, müsse ein Unternehmen beauftragen oder anderweitig Hilfe organisieren, über Familie oder Nachbarn, so der OB. Aus der Satzungs-Pflicht könne niemand entlassen werden.

Außerdem habe der Stadtrat beschlossen, keine Straßenreinigungsgebühren zu erheben, um die Grundstückseigentümer nicht grundsätzlich mehr zu belasten, sondern die Möglichkeit zur Eigenleistung zu geben.

Gestern hat Manfred W. seine braune Tonne endlich erhalten. Seinen Ärger über das Laub-Dilemma wird er damit allerdings nicht entsorgen können.

(*) Name von der Redaktion geändert

