Viel Laub in Zittau Dank tatkräftiger Unterstützung der Einwohner konnte das Stadtbild im Herbst aufgehübscht werden. Rund 200 Bürger lieferten die Blätter in den Laubwochen ab.

Die ersten Zittauer Laubwochen sind von den Bürgern gut angenommen worden. An den insgesamt zwölf Abgabeterminen haben jeweils zwischen 15 und 20 Leute ihr Herbstlaub vorbeigebracht. © Rafael Sampedro

Zittau. Norbert Faßbender zieht eine positive Bilanz: Die ersten Zittauer Laubwochen sind von den Bürgern sehr gut angenommen worden. Es sei reichlich Laub angeliefert worden. „Zwischen 15 und 20 Leuten haben jeweils an den Abgabetagen ihr Herbstlaub vorbeigebracht“, so das Resümee des Bereichsleiters Grünflächen/Bauhof der Städtischen Dienstleistungs-GmbH (SDG).

Ein riesiger Container sei dabei nach seinen Worten rappelvoll geworden. Vom 23. Oktober bis zum 29. November konnten die Zittauer immer montags und mittwochs ihr Herbstlaub abgeben. An den insgesamt zwölf Abgabeterminen haben damit rund 200 Bürger die Möglichkeit genutzt, das heruntergefallene Laub der Straßenbäume kostenfrei zu entsorgen. Anfangs hätten einige Bürger die Abgabezeiten nicht richtig gelesen und auch zwischendurch ihr Laub abgegeben. Sie seien deshalb aber nicht abgewiesen worden, sagt der Bauhof-Chef. Zuletzt kamen nur noch wenige außerhalb der offiziellen Abgabezeiten vorbei.

Die Aktion sei für das Zittauer Stadtbild gut gewesen, meint Norbert Faßbender. Auf den Gehwegen, Straßen und Zufahrten häufte sich dieses Jahr deutlich weniger Laub an. Deshalb kann sich Norbert Faßbender gut vorstellen, dass die Laubwochen im kommenden Jahr eine Neuauflage erleben.

Dann könnte vielleicht auch mal ein Abgabetermin am Nachmittag angeboten werden. Dieses Jahr konnte das Herbstlaub immer nur vormittags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr abgegeben werden. Das sei wegen der Kurzfristigkeit der Aktion nicht anders möglich gewesen, erklärt der SDG-Bereichsleiter. Wenn die nächsten Laubwochen aber länger vorbereitet werden, könne auch ein Abgabetermin am Nachmittag eingeplant werden. Dann könnten vielleicht auch Bürger ihr Laub entsorgen, die vormittags arbeiten müssen.

zur Startseite